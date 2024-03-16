CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Antalyaspor

Yayınlanma: 16.03.2024 - 19:43

Güncelleme: 16.03.2024 - 19:43

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'u ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Hakem Burak Pakkan'ın yöneteceği Karşılaşmanın VAR hakemi olarak Hakan Ceylan görev yapacak.

Bu sezon aldığı başarısız sonuçlarla şampiyonluk yarışının gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 2 maçta Galatasaray ve Gaziantep FK'ye yenilerek üçüncülük yarışında Trabzonspor'un gerisine düştü.

Ligde 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi sonucunda 46 puan toplayan Beşiktaş, puan cetvelinin 4. sırasında yer alıyor.

İŞTE 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Worrall, Colley, Serkan Emrecan Terzi, Gedson, Amartey, Rashica, Muçi, Cenk, Semih

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Erdoğan Yeşilyurt, Kaluzinski, Van de Streek, Safuri, Saric, Larsson, Buksa