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CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Erzurumspor FK - 2026-2027 sezonu Süper Lig 5. haftası

CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Erzurumspor FK - 2026-2027 sezonu Süper Lig 5. haftası

11.09.2026 19:07:00
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Cumhuriyet Spor
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CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Erzurumspor FK - 2026-2027 sezonu Süper Lig 5. haftası

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yi ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Gürcan Hasova yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. 

Sezona İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde başlayan siyah-beyazlı ekip, ligin ilk haftasında Eyüpspor'u sahasında 1-0 mağlup etti. İkinci haftada Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Beşiktaş, üçüncü haftada da konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 6-2 yendi. Siyah-beyazlılar, son olarak dış sahada Fenerbahçe ile karşılaştıkları derbiden 2-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş, ligin geride kalan bölümünde hanesine 9 puan yazdırdı. Erzurumspor FK ise 4 maçta topladığı 4 puan topladı.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Cerny, Orkun, Olaitan, Trossard, Oh

Erzurumspor FK: Ertuğrul, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Eren Tozlu

İlgili Konular: #beşiktaş #süper lig #Erzurumspor FK

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