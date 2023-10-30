CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Gaziantep FK
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında kendi sahasında Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yi konuk edecek.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Bahtiyar, Salih, Gedson, Chamberlain, Rashica, Ghezzal, Cenk
Gaziantep FK: Nita, Mustafa, Arda, Djilobodji, N'Koulou, Junior Morais, Furkan, Maxim, Riascos, Gradel, Dragus
10 MAÇTA 5 GALİBİYET
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 16 puan yazdırdı.
Oynadığı maçların 3'ünü kazanan ve 6'sından mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 9 puan elde etti.
EKSİKLER
Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Mert Günok'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Bailly, Amartey, Colley, Masuaku, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl ile hastalıkları bulunan Rosier ve Aboubakar maç kadrosunda yer alamayacak.
Gaziantep FK'de tedavisi süren Albian Ajeti dışında sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
İKİ TAKIM ARASINDA LİGDE 9. RANDEVU
Beşiktaş, Gaziantep FK ile Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı ekip, 2019-2020 sezonundan bu yana oynanan 8 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 4 galibiyet aldı.
Söz konusu maçların 2'sini Gaziantep FK kazanırken, 2'si ise beraberlikle sonuçlandı.
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