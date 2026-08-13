CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Hradec Kralove | UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu karşılaşması

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında evinde Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek.
Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabaka, S Sport'tan canlı yayımlanacak.
Karşılaşmada İsviçreli hakem Urs Schnyder düdük çalacak. Schnyder'in yardımcılıklarını aynı ülkeden ikiz kardeşler Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher üstlenecek.
Siyah-beyazlı takım, 1-0 kazandığı deplasmandaki ilk maçın rövanşını sahasında da kazanarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.
11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, İlhan, Oh.
Hradec Kralove: Zadrazil, Uhrincat, Cihak, Cech, Ludvicek, Darida, Dancak, Horak, Van Buren, Sloncik, Mihalik.
TEK EKSİK OUATTARA
Siyah-beyazlılarda Hradec Kralove karşılaşması öncesinde tek eksik bulunuyor.
Beşiktaş'ta ilk maçta ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılan Kassoum Ouattara, cezası nedeniyle rövanşta görev yapamayacak.