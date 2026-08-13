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CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Hradec Kralove | UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu karşılaşması

CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Hradec Kralove | UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu karşılaşması

13.08.2026 19:01:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Hradec Kralove | UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu karşılaşması

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşılaşacak. Mücadele ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında evinde Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabaka, S Sport'tan canlı yayımlanacak.

Karşılaşmada İsviçreli hakem Urs Schnyder düdük çalacak. Schnyder'in yardımcılıklarını aynı ülkeden ikiz kardeşler Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher üstlenecek.

Siyah-beyazlı takım, 1-0 kazandığı deplasmandaki ilk maçın rövanşını sahasında da kazanarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.

11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, İlhan, Oh.

Hradec Kralove: Zadrazil, Uhrincat, Cihak, Cech, Ludvicek, Darida, Dancak, Horak, Van Buren, Sloncik, Mihalik.

TEK EKSİK OUATTARA

Siyah-beyazlılarda Hradec Kralove karşılaşması öncesinde tek eksik bulunuyor.

Beşiktaş'ta ilk maçta ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılan Kassoum Ouattara, cezası nedeniyle rövanşta görev yapamayacak.

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