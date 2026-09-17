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CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Marsilya | UEFA Avrupa Ligi 1. hafta mücadelesi

CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Marsilya | UEFA Avrupa Ligi 1. hafta mücadelesi

17.09.2026 20:52:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Marsilya | UEFA Avrupa Ligi 1. hafta mücadelesi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında sahasında Marsilya'yı konuk ediyor. Karşılaşma ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında Marsilya ile karşı karşıya geliyor.

Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 22.00'de başladı. Karşılaşmayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetiyor. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Vlahovic.

Marsilya: De Lange, Weah, Garcia, Cornelius, Riley, Abdelli, Höjbjerg, Gomes, Abdallah, Maupay, Harit.

CANLI ANLATIM | Beşiktaş 0-0 Marsilya

4' Beşiktaş maça çok etkili başladı! Cerny’nin ortasında Vlahovic göğsüyle kontrol etti, vuruşu yan ağlarda kaldı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı. Haydi Beşiktaş.

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