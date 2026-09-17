CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Marsilya | UEFA Avrupa Ligi 1. hafta mücadelesi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında Marsilya ile karşı karşıya geliyor.
Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 22.00'de başladı. Karşılaşmayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetiyor. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Vlahovic.
Marsilya: De Lange, Weah, Garcia, Cornelius, Riley, Abdelli, Höjbjerg, Gomes, Abdallah, Maupay, Harit.
CANLI ANLATIM | Beşiktaş 0-0 Marsilya
4' Beşiktaş maça çok etkili başladı! Cerny’nin ortasında Vlahovic göğsüyle kontrol etti, vuruşu yan ağlarda kaldı.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı. Haydi Beşiktaş.