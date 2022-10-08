CANLI ANLATIM: Bitexen Giresunspor - Beşiktaş (20.00)

08 Ekim 2022 Cumartesi, 19:08

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Giresunspor deplasmanına konuk olacak. Çotanak Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve İsmail Şencan yapacak.

Zorlu mücadele beIN SPORTS'tan naklen yayımlanacak.

Ligde oynadığı son 3 maçta 2 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, 15 puanla 6. sırada yer alırken, 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyeti olan Giresunspor ise 12. basamakta bulunuyor.

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Murat Cem, Görkem, Kuwas, Sainz, Bajic.



Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Gedson, Tayfur, Dele Alli, Redmond, Weghorst.