CANLI ANLATIM: Çaykur Rizespor 0-0 Trabzonspor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk, yönetiyor.
11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Varesanovic, Benhur, Zeqiri, Gaich
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Baniya, Benkovic, Eren, Berat, Mendy, Bardhi, Visca, Fountas, Enis Destan.
CANLI ANLATIM | Çaykur Rizespor 0-0 Trabzonspor
53' Net fırsat kaçtı. Shelvey'in kullandığı köşe vuruşunda topu kontrol eden Uğurcan oyunu hızlı başlattı. Savunma arkasına sarkan Visca pasında boşta olan Taxiarchis Fountas'ı buldu. Ceza sahası üstünde boşta kalan Fountas'ın vuruşu yandan auta çıktı.
48' Net fırsat kaçtı. Bardhi sağ kanattan ceza sahasına giren Mehmet'i topla buluşturdu ancak Mehmet'in pasında savunmaya çarpan top kaleci Gökhan'da kaldı.
45' Rizespor'un attığı GOL VAR kontrolünün ardından iptal edildi. Maç 0-0.
45' GOL | Shelvey'in kullandığı köşe vuruşunda Taha topu içeriye çevirdi ve Emirhan topu ağlara gönderdi.
41' Rizespor etkili geldi. Ön alan baskısıyla topu kazanan Shelvey uzun pasla Zeqiri'yi topla buluşturdu. Şık bir çalımla önünü boşaltan Zeqiri'nin vuruşu üstten auta çıktı.
35' Filip Benkovic, Shelvey'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
25' Net fırsat kaçtı. Kaleci Gökhan'ın uzun topunda Dal Varesanovic'in savunma arkasına aşırdığı topta Zeqiri karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda kaleci Uğurcan topu kurtardı.
23' Trabzonspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Hüseyin giren oyuncu Mehmet Can Aydın.
21' Trabzonspor'da, Hüseyin Türkmen topa hareketlenirken yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu. Sağlık ekipleri sahada.
20' Rizespor etkili geldi. Sağ kanattan topla birlikte gelen Benhur'un ortasında savunmaya çarpan top Gaich'in önüne düştü. Gaich'in sert şutu üstten auta çıktı.
9' Trabzonspor etkili geldi. Sol kanattan ceza sahası içine giren Eren boş pozisyondaki Bardhi'ye pasını aktardı ama Bardhi'nin vuruşu kaleci Gökhan'da kaldı.
2' Trabzonspor etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Fountas ceza sahasına hareketlenen Visca'ya dönmek istedi ama top kaleci Gökhan'da kaldı.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
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