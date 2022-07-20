CANLI ANLATIM: Dinamo Kiev 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme ilk maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.00'de başlayacak mücadeledeki tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde bu akşam Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.
MAÇ POLONYA’DA OYNANACAK
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg düdük çalacak.
Nyberg'in yardımcılıklarını ise Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist üstlenecek.
FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU
Fenerbahçe'nin UEFA'ya gönderdiği listede 9 isim yer almıyor. Sarı-lacivertli ekipte transfer görüşmeleri süren Güney Koreli stoper Kim Min Jae, yeni transfer Tiago Çukur ile sakatlığı bulunam Nazım Sangare'nin dışında kadroda düşünülmeyen Luiz Gustavo, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Max Meyer, Mbwana Samatta ve Steven Caulker, kadroda bulunmuyor.
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik kadroda şu isimler yer alıyor: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Filip Novak, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Joshua King, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya.
İLK 11'LER
Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Verbic, Buyalskiy, Besedin.
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Arao, Rossi, İrfan Can, King, Valencia
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