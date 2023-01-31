CANLI ANLATIM: Fatih Karagümrük - Beşiktaş

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 19:03

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 19:04

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği maçın VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak.

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: B. Şen, Biraschi, Dresevic, Ricci, Kazım, Borini, Mercan, Colley, Ozdoev, Bertolacci, Baniya

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Masuaku, Tayfur, Gedson, Dele, Redmond, Cenk, Aboubakar

5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanan Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, son olarak şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda üst üste 6 karşılaşmadan galip ayrılmayı başarmıştı.

Ligde çıktığı 19 karşılaşmada 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 38 puanla 4. sırada yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 5'ini kazanan, yedişer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrılan Fatih Karagümrük ise haftaya 22 puan ve averajla 10. basamakta girdi.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Ghezzal ve Josef de Souza maç kadrosunda yer alamayacak. Cezalarını tamamlayan Rosier, Saiss ve Redmond ise maç kadrosunda yer alabilecek.

Fatih Karagümrük'te uzun süredir sakatlıkları bulunan Efecan Mızrakçı, Emir Tintiş ve Efe Tatlı, forma giyemeyecek.

SINIRDAKİ İSİMLER

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftada Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte ise sağ kanat oyuncusu Colley ve orta sahada görev yapan Nicholas, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu, Beşiktaş karşısında kart görmeleri durumunda 23. haftada deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapılacak maçta oynayamayacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 14. RANDEVU

Beşiktaş, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile 14. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 2'sinden VavaCars Fatih Karagümrük galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş 30 kez fileleri havalandırırken, Fatih Karagümrük ise 11 gol kaydetti.

Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük ile ligde oynadığı son 3 mücadeleden galip ayrıldı.

KARAGÜMRÜK'ÜN UMUDU BORINI VE DIAGNE

Geride kalan 19 lig maçında 40 gol atarak ligin en golcü ekiplerinden olan Fatih Karagümrük'te Borini-Diagne ikilisi, attıkları 22 golle takımın en skorer isimleri oldu.

Fabio Borini bu sezon attığı 12 golün yanı sıra 7 de asist yaparken, ara transfer döneminde birçok kulübün gündemine geldi.

Ligde rakip fileleri 10 kez havalandıran Diagne de Borini'yle birlikte Andrea Pirlo'nun Beşiktaş karşısında gol beklediği en önemli isim.