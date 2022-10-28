CANLI ANLATIM Fatih Karagümrük - Galatasaray
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Karagümrük'e konuk oluyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, haftaya 18 puanla 8. sırada başladı.
Ligde yaptığı 10 maçın 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 4'ünü yitiren VavaCars Fatih Karagümrük ise topladığı 12 puanla 12. sırada yer alıyor.
İşte 11'ler
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Braschi, Caulker, Dresevic, Caner, Jimmy, Adnan, Shukurov, Kouassi, Borini, Diagne
Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi
Eksikler
Karagümrük'te cezalı Ozdoev'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Burak Kapacak ve Kazım Kazım maç kadrosunda yer alamayacak.
Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı, VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Yusuf Demir de maç kadrosunda yer alamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu, kart görmeleri durumunda 13. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
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