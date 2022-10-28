CANLI ANLATIM Fatih Karagümrük - Galatasaray

28 Ekim 2022 Cuma, 18:58

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, haftaya 18 puanla 8. sırada başladı.

Ligde yaptığı 10 maçın 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 4'ünü yitiren VavaCars Fatih Karagümrük ise topladığı 12 puanla 12. sırada yer alıyor.

İşte 11'ler

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Braschi, Caulker, Dresevic, Caner, Jimmy, Adnan, Shukurov, Kouassi, Borini, Diagne

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Eksikler

Karagümrük'te cezalı Ozdoev'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Burak Kapacak ve Kazım Kazım maç kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı, VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Yusuf Demir de maç kadrosunda yer alamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu, kart görmeleri durumunda 13. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.