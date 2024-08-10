CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Adana Demirspor CANLI YAYIN

Yayınlanma: 10.08.2024 - 20:52

Güncelleme: 10.08.2024 - 20:55

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Jose Mourinho'lu Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak görev yapacak.

Yeni sezona Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında kazanarak lige iyi başlamayı hedefliyor. Adana Demirspor ise zorlu deplasmandan puan çıkarmayı planlıyor.

İŞTE 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Tadic, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.

Adana Demirspor: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Jose, Milad, Maestro, Michut, Tayfun, Yusuf Sarı, Barasi.