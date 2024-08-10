CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Adana Demirspor CANLI YAYIN
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Jose Mourinho'lu Fenerbahçe, Adana Demirspor'la karşılaşacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.tr'de...
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Jose Mourinho'lu Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak görev yapacak.
Yeni sezona Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında kazanarak lige iyi başlamayı hedefliyor. Adana Demirspor ise zorlu deplasmandan puan çıkarmayı planlıyor.
İŞTE 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Tadic, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.
Adana Demirspor: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Jose, Milad, Maestro, Michut, Tayfun, Yusuf Sarı, Barasi.
Spor Haberleri
- Kadıköy'de 11'ler belli oldu!
- Rangers, seyircisi önünde kazanmasını bildi!
- Filenin Sultanları, Olimpiyat dördüncüsü
- 1. Lig'in açılış haftasında maç iptal oldu
- Feyenoord sezona puan kaybıyla başladı
- Community Shield'da zafer City'nin!
- 10 metre platform atlamada altın madalya Çin'in
- Nafia Kuş Aydın, bronz madalya maçına çıkacak
- Alexis Sanchez, Udinese'ye geri döndü
- Milan'dan kadın futbolcular için yeni karar
En Çok Okunan Haberler
-
- Evreşe talanı
- Şener Şen'in tiyatro oyununa şişeli saldırı!
- FETÖ övgüleri bitmiyor
- 'Çok büyük bir halk sağlığı sorunu'
- Aynı bölge için farklı haritalar yayımlandı
- Instagram'a erişim engeli kaldırılacak!
- Golden önce ofsayt var mı?
- Türk öğrenci kayıtlarına engel!
- Trendyol 1. Lig'de yayıncı kuruluş rezaleti
- Kız arkadaşını katledip, intihar etti!