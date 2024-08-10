CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 0-0 Adana Demirspor CANLI YAYIN
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Jose Mourinho'lu Fenerbahçe, Adana Demirspor'la karşılaşıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.tr'de...
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Jose Mourinho'lu Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk ediyor.
Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 21.45'te başlayan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapıyor. VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak görev yapıyor.
Yeni sezona Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında kazanarak lige iyi başlamayı hedefliyor. Adana Demirspor ise zorlu deplasmandan puan çıkarmayı planlıyor.
İŞTE 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Tadic, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.
Adana Demirspor: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Jose, Milad, Maestro, Michut, Tayfun, Yusuf Sarı, Barasi.
CANLI ANLATIM | Fenerbahçe 0-0 Adana Demirspor
24' Sebastian Szymanski'nin orta sahadan yaptığı ortada top kalecide kaldı.
21' Allan Saint-Maximin'in sol kanattan vurduğu şut kalecide kaldı.
20' Adana Demirspor yardımcı antrenörü de sarı kart gördü.
20' Fenerbahçe'de Mourinho sarı kart gördü.
17' İrfan Can'ın kullandığı duran topta Dzeko'nun kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
16' Adana Demirspor'da Maestro sarı kart gördü.
13' Semih'in uzaktan şutu Fenerbahçe savunmasından sekerek Livakovic'e gitti.
11' Dzeko'nun ortasında Semih topu uzaklaştırmaya çalışırken İrfan araya girdi fakat topu kaleci kontrol etti.
6' Dzeko'nun sağ kanattan ortasında top defanstan dönüp kornere çıktı.
3' Allan Saint-Maximin'in ceza sahasının solundan attığı şut defanstan geri döndü.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
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