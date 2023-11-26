Yayınlanma: 26.11.2023 - 18:04

Güncelleme: 26.11.2023 - 19:42

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.

Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetiyor.

11'LER

Fenerbahçe

Livakovic, Mert, Samet, Oostervolde, Ferdi, İsmail, Crespo, Szymanski, İrfan Can, Dusan Tadic, Dzeko.

Fatih Karagümrük

Dituro, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent, Eysseric, Feghouli, Rohden, Can Keleş, Mendes, Güven.

CANLI ANLATIM | Fenerbahçe 0-1 Fatih Karagümrük

39' GOL | Kontra atağa çıkan Karagümrük'te savunma arkasına koşu gösteren Güven Yalçın pasında Can Keleş'i buldu. Livakovic'i çalımlayan Can düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

35' DİREK! Szymanski'nin kullandığı serbest vuruş üst direkten geri döndü.

34' Fenerbahçe çok tehlikeli yerden serbest vuruş kazandı Federico Ceccherini ise Szymanski'ye yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

21' Fenerbahçe sağ kanattan İrfan Can ile hızlı geldi ancak son pasta Tadic için hızlı bir pas attı top kaleci Matias Dituro'da kaldı.

20' Fenerbahçe sol kanattan etkili geldi ancak Ferdi'nin pasında savunma topu son anda uzaklaştırdı.

17' Fenerbahçe sol kanattan etkili geldi ancak Szymanski'nin ortasında savunma son anda topu uzaklaştırdı.

13' Sebastian Szymanski'nin ceza sahasının sol tarafından yaptığı vuruş uzak köşeden auta çıktı.

7' Fenerbahçe sağ kanattan etkili geldi ancak Mert'in ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

BECAO SAKAT, OSAYI SAMUEL CEZALI

VavaCars Fatih Karagümrük karşısında henüz iyileşmeyen Becao ve sarı kart cezalısı Osayi-Samuel forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan Fred, Djiku ve Serdar Aziz ise henüz form tutmadı. Bu futbolcuların maç kadrosunda olup olmayacağına teknik ekip karar verecek.

Trabzonspor karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Adana Demirspor maçında forma giyemeyen İsmail Yüksek ise bu maçta takıma dahil olacak.

FATİH KARAGÜMRÜK'TE 4 İSİM KART SINIRINDA

Süper Lig'in ilk 8 haftasında 6 puan toplayarak beklentilerin altında kalan Fatih Karagümrük, son 4 maçta aldığı sonuçlarla yükselişe geçti. İç sahadaki 2-0'lık Adana Demirspor galibiyetinin ardından evinde Trabzonspor'la golsüz berabere kalan kırmızı-siyahlılar, Konyaspor deplasmanından da 1-1'lik skorla döndü. Fatih Karagümrük, son maçında evinde Sivasspor'u 3-0 mağlup etti.

Son 4 lig maçında 8 puan toplayan Alparslan Erdem'in ekibi, bu maçlarda 6 gol atarken kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Milli maç arasında RAMS Başakşehir'le hazırlık maçında karşılaşan kırmızı-siyahlı ekip, bu müsabakayı da 2-1 kazandı.

Fatih Karagümrük'te Fenerbahçe maçı öncesinde herhangi bir eksik bulunmazken kart sınırında olan 4 oyuncu var. Sofiane Feghouli, Ryan Mendes, Otabek Shukurov ve Levent Mercan, Fenerbahçe karşısında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.

LİGDE 15.RANDEVU

Fenerbahçe ile VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig tarihinde 15. kez karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin 31, Fatih Karagümrük'ün ise 14 puanı bulunuyor.

İki ekip arasında Süper Lig'deki rekabet, 1959-1960 sezonunda Fatih Karagümrük'ün deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyetle başladı.

Fenerbahçe, bu maçın ardından rakibiyle oynadığı hiçbir karşılaşmayı kaybetmedi.