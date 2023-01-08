CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 0-0 Galatasaray

Yayınlanma: 08.01.2023 - 18:08

Güncelleme: 08.01.2023 - 18:08

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan yılın ilk derbisini, hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Maçta Meler'in yardımcılığını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Abay yapıyor. Karşılaşmanın VAR hakemi Alper Ulusoy. AVAR hakemleri ise Serkan Tokat ve Serkan Ok.

Canlı | Fenerbahçe 0-0 Galatasaray

22' Serdar Aziz, bu kez Osayi-Samuel'e uzun bir top göndermek istedi. Top doğrudan taca gitti.

21' Mertens'in kullandığı serbest vuruş barajdan geri döndü.

20' Ceza alanı önünde topla buluşan Kerem, Gustavo Henrique'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

16' Galatasaray bu kez de Kerem Aktürkoğlu ile topu ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağı yine havada.

15' VAR kontrolünün ardından ofsayt kararı kesinlik kazandı. Oyun 0-0 devam ediyor.

14' Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile golü buldu ancak ofsayt bayrağı havada.

4' Fenerbahçe, Osayi-Samuel ile sağ kanattan etkili geldi. Victor Nelsson, Samuel'in ortasını kafayla kornere gönderdi.

3' Fenerbahçe etkili geldi! Crespo'nun pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Rossi'nin vuruşu savunmadan sekti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar A., Gustavo, Szalai, Arao, Crespo, Osayi, Ferdi, Rossi, King, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Sacha B., L. Dubois, Abdülkerim B., V. Nelsson, Berkan K., S. Oliveira, Kerem A., M. Rashica, D. Mertens, Barış Alper Y.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Joao Pedro dışında eksik yok.

Konuk ekip Galatasaray'da sakatlığı sona eren Icardi maç kadrosunda yer alabilecek. Tedavileri süren Kazımcan Karataş ve Ross dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

SON FORM DURUMLARI

Oynadığı 16 maçın 11'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 3'ünü kaybeden Fenerbahçe hanesine yazdırdığı 35 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 36 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

CEZA SINIRINDAKİ İSİMLER

Fenerbahçe'de derbi müsabakası öncesi 2, Galatasaray'da ise 4 oyuncu sınırda.

Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

Sarı-kırmızılı futbolculardan Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens, derbide sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşüp, 19. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

396. DERBİ HEYECANI

Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 396. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 395 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 490 golle karşılık verdi.

LİGDE 131. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe, 65. sezonu oynanan lig tarihinde 130 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 124 gol kaydetti.

SON 10 DERBİ: 2-2-6

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 6'sı berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 2, Fenerbahçe 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

Son 10 derbide her iki takım da rakip fileleri 8'er kez havalandırdı.