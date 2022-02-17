CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 0-0 Slavia Prag

17 Şubat 2022 Perşembe, 19:23

Canlı | Fenerbahçe 0-0 Slavia Prag

29' Mert Hakan Yandaş'ın pasında Dimitris Pelkas, altıpasın solundan vuruşunu yapıyor ancak defansında etkisiyle istediği gibi vuramıyor ve top auta çıkıyor.

20' Altay Bayındır'dan dönen top ceza alanı içinde bir kez daha Tomas Holes'e geliyor. Tomas Holes, bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta gidiyor.

18' Sol kanattan hareketlenen Yira Sor, Attila Szalai'dan sıyrıldıktan sonra ceza alanı içine giriyor. Yira Sor'un sağ ayağıyla şutunda top farklı şekilde yandan auta çıkıyor.

14' Srdjan Plavsic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mert Hakan Yandaş kafayla topu tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırıyor.

10' Petr Sevcik'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Attila Szalai kafayla topu ceza alanı dışına uzaklaştırıyor.

6' Sol kanatta topla buluşan Enner Valencia, ceza alanı içine girdikten sonra pasını Bright Osayi-Samuel'e çıkarmak istiyor ancak savunma araya giriyor.

1' Karşılaşma Maurizio Mariani'nin düdüğüyle başlıyor!

UEFA Avrupa Ligi'nden elendikten sonra yoluna Konferans Ligi'nde devam eden Fenerbahçe, Play-Off turu ilk maçında Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. İsmail Kartal yönetiminde son olarak Süper Lig 'de Giresunspor'u deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa'da da kazanarak moral depolamak istiyor.

Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabaka EXXEN dijital platformundan canlı yayımlanacak.

SLAVIA PRAG'DA SON DURUM

Çekya temsilcisi Slavia Prag, 21. haftası geride kalan Çekya Ligi'nde Victoria Plzen ile birlikte 51 puanla zirveyi paylaşıyor. Çekya ekibi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Feyenoord, Union Berlin ve M.Haifa'nın yer aldığı gruptan 8 puanla ikinci sırada çıkmıştı.

Fenerbahçe ile Slavia Prag arasındaki rövanş mücadelesi 24 Şubat günü Çekya'da oynanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım Sangare, Kim, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Sosa, Osayi-Samuel, Zajc, Pelkas, Valencia

Slavia Prag: Mandous, Ousou, Holes,Kacharaba, Schranz, Traore, Sevcik, Plavsic, Dorley, Olayinka, Sor