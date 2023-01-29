CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 1-1 Kasımpaşa

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 18:04

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 19:41

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturuyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can, Arda, Valencia, Batshuayi

Kasımpaşa: Erdem, Donk, Graovac, Tirpan, Yasin, Hajdarinovic, Eysseric, Mounir, Fall, Ahmet, Bahoken

Canlı | Fenerbahçe 1-1 Kasımpaşa

37' GOL | Enner Valencia'nın vuruşuyla Fenerbahçe beraberliği yakalıyor.

36' Penaltı atışından önce kaleci Erdem'in çizgiye temas etmediği gerekçesiyle penaltı karar tekrar edilecek.

35' Enner Valencia penaltı atışından yararlanamadı.

34' Hızlı gelişen hücumda Valencia ceza alanında Daniel Graovac'ın müdahalesi ile yerde kaldı ve penaltı kararı verildi.

33' Fenerbahçe penaltı kazandı.

25' Hızlı gelişen hücumdan ceza alanında topla buluşan Fall'un vuruşu ağlarla buluştu.

24' GOL | Kasımpaşa, Mamadou Fall'un attığı gol ile öne geçiyor.

21' Arda Güler'in ara pasıyla savunma arkasında topla buluşan Valencia'nın vuruşu yandan auta gitti.

20' İrfan Can'ın ortasında Valencia arka direkte kafayı vurdu ancak kaleci Erdem başarılı.

19' Önde baskıyla topu kapan Lincoln, sol kanattan ilerlemek isterken Fall'un müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

18' Ceza alanında topla buluşan Miha Zajc çalımlarla ilerlemek istedi. Savunmasına destek olan Mamadou Fall araya girdi.

13' Fenerbahçe rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.

12' Hücuma katılan Samet, Mounir Chouiar'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

11' Lincoln Henrique'nin frikiğinde top baraja takıldı.

10' Pozisyonun ardından Donk sarı kart gördü.

9' Orta alanda topu kazanan Valencia, topu taşımak isterken Donk'un müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

5' Orta alanda topla buluşan Ferdi, Tirpan'ın müdahalesi sonrası ilerleyemedi. Karar faul.

4' Bu kez de Mickael Tirpan sağ kanattan çizgiye inip ortaladı. Top doğrudan auta gitti.

3' Sol kanattan çizgiye inen İrfan Can'ın ortası önce Mickael Tirpan'a sonra yeniden İrfan'a çarparak auta çıktı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Ligdeki son 2 maçını deplasmanda oynayan ve 6 puan toplayan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı yenerek zirve takibine yara almadan devam etmeyi hedefliyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya liderin 4 puan gerisinde 41 puanla 2. sırada giriyor.

19 lig maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi alan Kasımpaşa, 19 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde 14. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe deplasmanda 6-0 kazanmıştı.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Joao Pedro'nun yanı sıra hazır olmayan Osayi ile Joshua King'in kadroda olması beklenmiyor.

Kasımpaşa'da sağ bek Ben Ouannes, cezası nedeniyle Fenerbahçe deplasmanında forma giyemeyecek. Bahoken ve Hajradinovic ise sarı kart sınırındaki isimler.

SINIRDA 9 İSİM VAR

Fenerbahçe'de Kasımpaşa mücadelesi öncesinde 9 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Adana Demirspor deplasmanında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'NİN BARİZ ÜSTÜNLÜĞÜ

Fenerbahçe, rakibi Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmalarda gösterdiği bariz üstünlükle ön plana çıkıyor.

Sarı lacivertliler Kasımpaşa'yı ağırladığı son 11 lig maçında 9 galibiyet 2 beraberlik alırken son 5 maçta ise rakibine hiç puan kaybetmedi.

KASIMPAŞA'NIN EN ÇOK KAYBETTİĞİ RAKİBİ FENERBAHÇE

Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'nın en çok maç kaybettiği takım Fenerbahçe oldu.

Sarı lacivertliler, Kasımpaşa'yla toplamda 39 kez karşı karşıya gelmiş ve rakibini 31 kez mağlup etmişti.

Kasımpaşa Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini ise ligde 23 Haziran 2020 tarihinde elde etmişti.