CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 0-1 Lugano

Yayınlanma: 30.07.2024 - 18:55

Güncelleme: 30.07.2024 - 20:34

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 4-3 kazandığı maçın rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini ağırlıyor.

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan ve saat 20.00'de başlayan müsabakayı, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Robert Jones yönetiyor. Jones'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Neil Davies ve Wade Smith yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred, Tadic, Szymanski, Ferdi, Dzeko.

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Hajdari, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Bottani, Valenzuela, Aliseda.

Canlı | Fenerbahçe 0-1 Lugano

29' Fenerbahçe'de İsmail Yüksek oyuna girme hazırlıkları yapıyor.

28' Fenerbahçe'de Fred kenar yönetimine değişiklik işareti yaptı.

27' Fred'in tedavisinin ardından oyun yeniden hareketlendi.

26' Fenerbahçe'de Fred sakatlık geçiriyor.

25' Lugano çok tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelen yerden pasta ceza alanında şutunu çeken Bislimi'nin vuruşunu Livakovic inanılmaz bir kurtarışla kornere çeldi.

23' Oosterwolde'nin pasıyla sol kanattan ceza alanına girmeye çalışan Fred yerde kaldı. Karar devam.

21' Ferdi, orta alanda Antonios Papadopoulos'un müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

18' Dzeko'nun pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Tadic rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı ancak karar devam.

17' Lugano tehlikeli geldi. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Aliseda'nın vuruşu üstten auta gitti.

15' Tadic yine sağ kanattan arka direkteki Dzeko'ya ortalamak istedi, top kalecide kaldı.

14' Sağ kanatta topla buluşan Tadic, uzak köşedeki Szymanski'yi görmek istedi ancak savunma araya girdi.

13' Sağ kanatta topla buluşan Tadic, ceza alanına hareketlenen Krunic'i görmek istedi ancak top, Krunic'in arkasında kaldı.

12' Sol çaprazda topla buluşan Edin Dzeko, kaleyi yokladı. Top üstten auta gitti.

8' Ceza alanı dışında topla buluşan Hadj Mahmoud, iki direğin birleştiği noktaya çok sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

7' GOL | Mahmoud, Lugano'yu öne geçiren golü kaydetti.

6' Bu kez de Tadic sağ kanatta topu sürüklemek isterken Bottani'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Karar yine faul.

5' Sağ kanatta topla buluşan Osayi-Samuel, Milton Valenzuela'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

3' Jayden Oosterwolde sol kanattan hücuma katılıp topu içeri çevirdi ancak Dzeko'dan önce savunma araya girdi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.