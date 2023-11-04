Yayınlanma: 04.11.2023 - 18:03

Güncelleme: 04.11.2023 - 19:33

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

11'LER

Fenerbahçe

Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Zajc, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko

Trabzonspor

Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswill, Eren, Mendy, Berat, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu

CANLI ANLATIM | Fenerbahçe 0-1 Trabzonspor

32' Fenerbahçe'de Samet Akaydin, Paul Onuachu'ya yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

24' Fenerbahçe etkili geldi. Ceza sahası içine giren Szymanski, Tadic ile duvar pası yaptı ancak Trabzonspor savunması Polonyalı oyuncuya şut şansı tanımadı.

10' GOL | Sol kanatta topu sürükleyen Edin Visca ters ayağıyla ortasını yaptı. Kale önünde iyi yükselen Onuachu, topu ağlara yollayarak bu sezonki dördüncü golünü attı.

3' AUT! Baskı sonucu ön alanda topu kapan Fenerbahçe'de İrfan Can ayak içiyle uzak köşeyi düşündü. Top yandan az farkla dışarıya gitti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred Rodrigues, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş önemli müsabakada yer almayacak.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Trabzonspor'da ise Joaquin Fernandez, Hüseyin Türkmen, Tonio Teklic ve Umut Bozok maç öncesi kamp kadrosunda yer almadı.

134. RANDEVU

Fenerbahçe ile Trabzonspor Süper Lig'de yapacakları maçla 134. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak iki ekip, ligde ise bugüne dek 100 kez karşılaştı.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan ve 50 yıla yaklaşan rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 8 farklı üstünlüğü bulunuyor.

Rekabette 100 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 133 maçtan 51'ini sarı-lacivertli ekip kazanırken, Trabzonspor 43 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 168 gol atarken, Trabzonspor 149 gol sevinci yaşadı.

FENERBAHÇE ÖNDE

İki takım lig tarihinde 100 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe'nin rakibine karşı 40-26 üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligdeki 34 maçta ise puanları paylaştı.

Lig maçlarında Fenerbahçe'nin 132 golüne Trabzonspor 103 golle karşılık verdi.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor ile sahasında oynadığı toplam 65 resmi ve özel maçta 28 galibiyet alırken, bordo-mavili ekip 12 kez kazandı. İstanbul'daki maçlarda 24 kez eşitlik bozulmadı. Bu maçlarda Fenerbahçe 94 gol kaydederken, Trabzonspor da 62 kez gol sevinci yaşadı.

FENERBAHÇE'NİN İÇ SAHA SERİSİ

Fenerbahçe, Trabzonspor ile iç sahada yaptığı son 26 lig maçında 14 kez galip geldi, 12 defa berabere kaldı, hiç kaybetmedi.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan lig maçından 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig mücadelesini de 5-2 kazandı.