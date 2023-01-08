CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 0-2 Galatasaray

Yayınlanma: 08.01.2023 - 18:08

Güncelleme: 08.01.2023 - 18:08

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan yılın ilk derbisini, hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Maçta Meler'in yardımcılığını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Abay yapıyor. Karşılaşmanın VAR hakemi Alper Ulusoy. AVAR hakemleri ise Serkan Tokat ve Serkan Ok.

Canlı | Fenerbahçe 0-2 Galatasaray

89' Fenerbahçe tribünleri Ferdi Kadıoğlu lehine tezhüratlarda bulunuyor.

88' Yedek kulübesinde itirazlarda bulunan Mert Hakan Yandaş da sarı kart gördü.

87' Fenerbahçe'de Enner Valencia, sarı kart gördü.

86' KIRMIZI KART | Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

82' VAR'dan gelen onayla GOL kararı geçerli sayıldı. Oyun 2-0 devam ediyor.

80' Galatasaray'ın golünde ofsayt şüphesi ile VAR incelemesi yapılıyor.

79' Mauro Icardi'nin pasıyla ceza alanına giren Kerem'in vuruşunda top Altay'ın bacakları arasından ağlara gitti.

77' GOL | Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ı 2-0 öne geçiren golü kaydediyor.

69' Galatasaray'da Mertens ve Rashica kenarda. Oyuna giren isimler Torreira ve Yunus Akgün.

68' Fenerbahçe Rossi, Batshuayi ve Crespo oyundan alındı. Zajc, İrfan Can ve Valencia oyunda.

67' Fenerbahçe'de Valencia, Zajc ve İrfan Can oyuna girmeye hazırlanıyor.

66' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Bright Osayi-Samuel'in sağ çaprazdan vuruşunda Muslera başarılı.

64' Galatasaray'da Mauro Icardi oyuna girmeye hazırlanıyor.

63' Sergio Oliveira'nın vuruşunda top barajdan sekti.

61' Galatasaray, kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı.

60' Sağ kanattan çizgiye inen Rashica, kale ağzına çevirdi. Barış Alper topa vurmak isterken Lincoln'e faul yaptı.

57' Galatasaray'da Barış Alper savunma arkasında topla buluştu ancak ofsayt bayrağı havada.

52' Fenerbahçe etkili geldi. Miguel Crespo'nun vuruşu Fernando Muslera'da kaldı.

49' Ferdi Kadıoğlu ceza alanında topu kazanmak isterken Rashica'yı düşürdü. Galatasaray faul kazandı.

47' Galatasaray ikinci yarının hemen başında Barış Alper ile gole yaklaştı. Altay Bayındır gole izin vermedi.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' Sol kanatta gelişen Galatasaray hücumunda Barış Alper ve Osayi-Samuel arasında yaşanan mücadele sonrası gerginlik yaşandı. Hakem Halil Umut Meler iki oyuncuyu da uyardı.

45' Szalai, sol kanattaki Ferdi'ye oynamak istedi ancak top doğrudan taca gitti.

45' Galatasaray'da Dries Mertens savunma arkasına sarktı, vuruşunda Gustavo Henrique son anda araya girdi.

45' İlk yarının sonuna en az 7 dakika ilave edildi.

43' Sol çaprazdan topla buluşan Batshuayi, uzak mesafeden kaleyi yokladı. Top farklı şekilde auta gitti.

42' Galatasaray'da Dries Mertens'in yaşadığı sakatlık sebebiyle oyun bir süreliğine durdu.

41' Galatasaray hızlı hücuma etkili çıktı. Henrique'den sıyrılan Boey'nin ortasında Oliveira'dan önce Rossi kafayı vurdu.

38' Joshua King, Crespo'nun pasını sol kanatta kontrol etmek istedi ancak top ayağından açıldı. Taç Galatasaray'ın.

37' Sol kanatta topla buluşan Kerem, topu sürüklemek istedi. Osayi-Samuel araya girip topu kazandı.

36' Fenerbahçe yine gole yaklaştı. Kale önünde yaşanan karambolde Arao'nun yakın mesafeden vuruşunu Muslera kurtardı.

35' Fenerbahçe etkili geldi. Michy Batshuayi'nin çaprazdan vuruşunu Fernando Muslera güçlükle kornere çeldi.

34' Galatasaray'da Victor Nelsson, Joshua King'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

33' Mertens'in kullandığı kornerde kafalardan seken top arka alana açıldı. Oliveira düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

32' GOL | Sergio Oliveira Galatasaray'ı öne geçiren golu kaydediyor.

22' Serdar Aziz, bu kez Osayi-Samuel'e uzun bir top göndermek istedi. Top doğrudan taca gitti.

21' Mertens'in kullandığı serbest vuruş barajdan geri döndü.

20' Ceza alanı önünde topla buluşan Kerem, Gustavo Henrique'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

16' Galatasaray bu kez de Kerem Aktürkoğlu ile topu ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağı yine havada.

15' VAR kontrolünün ardından ofsayt kararı kesinlik kazandı. Oyun 0-0 devam ediyor.

14' Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile golü buldu ancak ofsayt bayrağı havada.

4' Fenerbahçe, Osayi-Samuel ile sağ kanattan etkili geldi. Victor Nelsson, Samuel'in ortasını kafayla kornere gönderdi.

3' Fenerbahçe etkili geldi! Crespo'nun pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Rossi'nin vuruşu savunmadan sekti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar A., Gustavo, Szalai, Arao, Crespo, Osayi, Ferdi, Rossi, King, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Sacha B., L. Dubois, Abdülkerim B., V. Nelsson, Berkan K., S. Oliveira, Kerem A., M. Rashica, D. Mertens, Barış Alper Y.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Joao Pedro dışında eksik yok.

Konuk ekip Galatasaray'da sakatlığı sona eren Icardi maç kadrosunda yer alabilecek. Tedavileri süren Kazımcan Karataş ve Ross dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

SON FORM DURUMLARI

Oynadığı 16 maçın 11'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 3'ünü kaybeden Fenerbahçe hanesine yazdırdığı 35 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 36 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

CEZA SINIRINDAKİ İSİMLER

Fenerbahçe'de derbi müsabakası öncesi 2, Galatasaray'da ise 4 oyuncu sınırda.

Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

Sarı-kırmızılı futbolculardan Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens, derbide sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşüp, 19. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

396. DERBİ HEYECANI

Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 396. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 395 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 490 golle karşılık verdi.

LİGDE 131. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe, 65. sezonu oynanan lig tarihinde 130 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 124 gol kaydetti.

SON 10 DERBİ: 2-2-6

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 6'sı berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 2, Fenerbahçe 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

Son 10 derbide her iki takım da rakip fileleri 8'er kez havalandırdı.