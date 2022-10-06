CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 1-0 AEK Larnaca

06 Ekim 2022 Perşembe, 20:49

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 3. haftasında Fenerbahçe, Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı konuk ediyor.

Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 22.00'de başlayan karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetiyor. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Daniel Cook ve Harry Lennard yapıyor.

Canlı | Fenerbahçe 1-0 AEK Larnaca

55’ Fenerbahçe'de orta alanda kazanılan topu Emre, İsmail'den aldı. Sağ çaprazda rakibinden sıyrılıp vuruşunu yaptı. Top uzak direğe çarpıp oyun alanına geri geldi.

54' Ön alanda yapılan baskıyla Larnaca, yaklaşık 2 dakikadır kendi yarı alanından çıkamadı.

53' Fenerbahçe'de Miguel Crespo, ceza sahası dışından şansını denedi. Top farklı şekilde auta gitti.

52' Sağ çaprazda Rossi'nin pasıyla son çizgiye inen Osayi Samuel, sert vurdu. Top uzak direğin dibinden dışarı gitti.

50' Soldan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Crespo ceza sahası dışından şansını denedi ama top üstten auta gitti.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

43' Attila Szalai'nin savunma arkasına gönderdiği topta Batshuayi'den önce savunma araya girdi.

41' Sağ kanatta Bright Osayi-Samuel, yerden ceza sahasına sert ortaladı. Top kaleci Kenan Piric'de kaldı.

40' Angel Garcia'nın savunma arkasına gönderdiği topa Rafael Lopes yükseldi ama savunma karşıladı.

39' Orta alanda Omri Altman, Osayi Samuel'i düşürdü. Bir anda ortam gerildi. Osayi ve Omri Altman'a pozisyon sonrası sarı kart çıktı.

38' Soldan Diego Rossi'nin ceza sahasına gönderdiği topu ön direkte savunma karşıladı.

37' Soldan Ezgjan Alioski ceza sahasına girip ortasını yaptı ama savunma araya girdi, korner.

36' Roberto Rosales'in ceza sahasına gönderdiği uzun taç atışı kafalardan sekip Altay'ın kucağına gitti.

35' İsmail'in sağdan savunma arkasına gönderdi. emre Mor çaprazdan vuruşunu yaptı ama Kenan Piric gole izin vermedi.

34' Maçın başından beri Altay Bayındır sık sık Rossi'yi savunma arkasına kaçırmak için uzun oynuyor.

33' Fenerbahçe bu bölümde biraz daha dikkatli oynamaya başladı.

32' Larnaca'da savunma arkasına atılan topu Lopes indirdi. Çaprazdan Rafail Mamas topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.

31' Fenerbahçe'de Altay Rossi'ye uzun oynadı ama top hızlı.

30' Larnaca kalecisinin karşılaşmada 3 kritik kurtarışı var.

29' Soldan kazanılan taç atışını İsmail Yüksek içeriye gönderdi. Savunma Szalai'den önce araya girdi.

28' Ön alanda yapılan baskıyla kazanılan topta Michy Batshuayi, çaprazdan hareketlenen Emre'yi düşündü ama top hızlı, aut.

27' Rossi'nin savunma arkasına gönderdiği topta Michy Batshuayi karşı karşıya kaldı. Düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

26' GOL | Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin golüyle karşılaşmada öne geçti.

15' Sağdan Faraj'ın ceza sahasına gönderdiği tehlikeli orta arka direğin dibinden auta gitti.

14' Sağdan Imad Faraj'ın kullandığı köşe vuruşunu savunma karşıladı.

13' Larnaca'da Rafael Lopes, sağdan ceza sahasına girmek istedi ama Attila Szalai araya girdi, korner.

12' Larnaca'da Imad Faraj, ceza sahasına yakın bir noktada yerde kaldı. Hakem kendisini aldatmaya yönelik bir hareket olarak değerlendirdi. Sarı kart!

10' Lincoln'ün doğrudan kaleye gönderdiği topu Kenan Piric yumrukladı. Dönen topu Ezgjan Alioski tamamlamak istedi ama Kenan Piric yine gole izin vermedi.

9' Rossi, ceza sahasına yakın bir noktada yerde kaldı. Fenerbahçe kritik bir noktadan faul kazandı.

8' Sol kanatta topu alan Michy Batshuayi, yanındaki Alioski'yi düşündü ama etkisiz pas.

7' Savunma arkasına atılan topta Rafael Lopes, çaprazdan vuruşunu yaptı. Top direkten oyun alanına geldi. sonrasında hakemin ofsayt bayrağı havaya kalktı.

6' Çıkarken kazanılan topta Emre Mor, savunma arkasına sarkan Michy Batshuayi'yi düşündü ama anlaşamadılar.

4' Fenerbahçe'de Ezgjan Alioski, savunma arkasına sarkan Lincoln'ü düşündü ama savunma araya girdi.

2' Savunma arkasına gönderilen topta Bright Osayi-Samuel'den önce kaleci Kenan Piric topu aldı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay; Osayi, Gustavo, Szalai, Alioski, Crespo, İsmail, Emre Mor, Lincoln, Rossi; Batshuayi.

AEK Larnaka: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Mamas, Sanjurjo, Luis Gustavo, Faraj, Lopes, Altman.

Grubundaki ilk maçında konuk ettiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, 2. maçında ise Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 2 maç sonunda elde ettiği 4 puanla avantajlı bir durumda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, AEK Larnaca ile oynayacağı maçlardan 6 puan alarak liderlik yolunda avantajını korumayı hedefliyor.

Konuk ekibin ise karşılaşma öncesi grupta 3 puanı bulunuyor.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de tedavileri süren Luan Peres ile Joshua King ile Beşiktaş derbisinde sakatlanan Mert Hakan maç kadrosunda yer alamayacak.

4 İSİM LİSTEDE YOK

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 4 isim yer almıyor.

Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare, UEFA listesine yazılmadı.

Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.

249. AVRUPA MAÇI

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçında yarın Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaca takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 249. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 248 müsabakada 91 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 316 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 361 gol gördü.

KUPA 2'DE 131. MAÇ

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 131. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 130 müsabakada 56 galibiyet, 32 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 181 gol gönderirken, kalesinde 165 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 76 maça çıktı. Bu müsabakalarda 38 galibiyet, 22 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 109 gol atarken, 74 gol yedi.