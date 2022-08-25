CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 1-0 Austria Wien

25 Ağustos 2022 Perşembe, 18:53

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Avusturya'nın Austria Wien ekibiyle karşılaşıyor.

Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetiyor. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstleniyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra Fernandez.

CANLI | Fenerbahçe 1-0 Austria Wien

26' Sağ kanattan İrfan'ın pasıyla çizgiye inen Bright Osayi-Samuel'in ortası kaleye paralel şekilde auta gitti.

25' Fenerbahçe 2. gole çok yaklaştı! İrfan'ın kullandığı kornere kafayı Serdar vurdu, Reinhold Ranftl ağlara gitmekte olan topu çizgiden çıkardı.

18' Bu kez de Luan Peres, uzak mesafeden kaleyi yokladı, top yine üstten auta gitti.

17' Hücuma katılan Mauricio Lemos, uzak mesafeden kaleyi yokladı, top direğin hemen üstünden auta gitti.

12’ GOL | Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in golüyle 1-0 öne geçti. Uzak mesafeden sol ayağıyla kaleyi yoklayan İsmail'in vuruşu, savunmadan sekerek ağlarla buluştu.

5’ Ceza sahası dışında topu önünde bulan Fitz, uzak mesafeden kaleyi yokladı, top yandan auta gitti.

4’ Crespo'nun pasıyla sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can müthiş bir plaseyle topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havada.

1' Karşılaşmada ilk düdük çalıyor.

İLK 11’LER

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Gustavo, Peres, Crespo, İsmail, Osayi, Alioski, İrfan Can, Rossi, Serdar D.

Austria Wien: Früchtl, Koumetia, Muehl, Handi, Martins, Ranftl, Braunöder, Fischer, Gruber, Fitz, Tabakovic.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Eşleşmenin ilk müsabakasını deplasmanda 2-0 kazanan sarı-lacivertli ekibe gruplara kalmak için her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyet de yetecek.

Konuk ekibin 2 farklı kazanması durumunda uzatmalara gidecek müsabakada, Austria Wien'e 3 ve daha farklı galibiyetler turu getirecek.

246. AVRUPA MAÇI

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Avusturya'nın Austria Wien takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 246. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 245 müsabakada 89 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 308 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 357 gol gördü.

KUPA 2'DE 128. MAÇ

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde ise 128. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler daha önce bu kulvarda oynadığı 127 müsabakada 54 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 173 gol gönderirken, kalesinde 161 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 73 maça çıktı. Bu müsabakalarda 36 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 101 gol atarken, 70 gol yedi.