CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 1-0 Çaykur Rizespor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında kendi sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetiyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Muhammet Taha Şahin, Atilla Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Mithat, Shelvey, Varesanovc, Sauer, Benhur, Minchev
Canlı | Fenerbahçe 1-0 Çaykur Rizespor
45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45' Rizespor'da Muhammet Taha Şahin, Fred'e yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.
45' Karşılaşmanın ilk yarısına 5 dakika ekleniyor.
42' GOL İPTAL | Karşılaşmanın hakemi GOL öncesinde Osayi Samuel'in elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.
38' GOL | Edin Dzeko, Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydediyor.
32' Fred'in sağ çizgiden içeriye çevirdiği topa Dzeko topa sahip olamadı. Fenerbahçe mutlak gol şansından yararlanamadı.
23' Bu kez Rizespor etkili geldi! Sağ kanatta Martin Minchev'in ortasında topu göğsüyle kontrol eden Dal Varesanovic çok sert vurdu. Livakovic topu karşıladı.
22' Djiku orta alanda rakibinden topu kapıp sol kanatta Szymanski'yi gördü. Polonyalı oyuncunun ortasında Fred topa istediği gibi dokunamadı, aut.
16' Jonjo Shelvey'nin ceza sahası içine yolladığı topu Dzeko göğsüyle kalecisine bıraktı.
15' Dzeko'nun ceza sahası dışından denediği şut Mocsi'den döndü.
8' Ferdi'nin pasında sol kanattan içeri çeviren Tadic'in ortası kalecide kaldı.
7' Attila Mocsi'nin kalecisine döndüğü pas kısa kaldı, Dzeko'nun baskısı sonucu kaleci Gökhan son anda topu uzaklaştırdı.
5' Dzeko'nun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Szymanski kaleciyi geçemedi, korner.
4' Tadic'in sol kanattan ortaladığı topa kale ağzında dokunan Szymanski skoru 1-0 yaptı.
2' GOL | Szymanski, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
İKİ TAKIMDA SON DURUM
Bu sezon ligde oynadığı 6 maçı da kazanarak topladığı 18 puanla lider durumdaki sarı-lacivertliler, teknik direktör İlhan Palut'la iyi bir çıkış yakalayan ve 11 puanla 4. sırada bulunun Çaykur Rizespor engelini de aşarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Ligde son hafta sahasında EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Rize temsilcisi, oynadığı 6 maçta 11 puan toplamayı başardı.
EKSİKLER
Fenerbahçe, Rize ekibiyle maçında iki oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.
Cezalı futbolcu bulunmayan Çaykur Rizespor'da bu karşılaşma öncesinde sakatlıktan yeni çıkan Pinchi ise kadroda yer almayacak.
ARALARINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Süper Lig tarihinde 43. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 42 maçın 27'sini Fenerbahçe kazanırken Çaykur Rizespor 7 kez galip geldi. 8 maç ise beraberlik ile sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 89 gol kaydederken, Rizespor 40 gol atma başarısı gösterdi.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Süper Lig'de Fenerbahçe toplamda 21 kez Çaykur Rizespor'u konuk etti. Bu maçların 17'sini Fenerbahçe kazanırken Rizespor 2 galibiyet aldı ve 3 maç beraberlik ile sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 45, Rizespor 16 gol atma başarısı gösterdi.
EN GOLLÜ MAÇLAR
Fenerbahçe ile Rizespor'un karşılaştığı maçlarda en ortaya çıkan en farklı sonuç 6-0'lık Fenerbahçe galibiyeti oldu. Bu sonuç 2 kez ortaya çıkarken, Rizespor'un Fenerbahçe'ye karşı en farklı galibiyeti 3-0'lık skorla geldi.
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