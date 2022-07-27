CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 1-1 Dinamo Kiev

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 19:03

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını ağırlıyor.

Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetiyor.

Canlı | Fenerbahçe 1-1 Dinamo Kiev

106' Mücadelede ikinci uzatma devresi başladı.

105' Karşılaşmada ilk uzatma devresi berabere sona erdi.

99' Ukrayna temsilcisi gole çok yaklaşıyor. Sağ kanattan gelişen atakta Oleksandr Karavayev ortasını ceza sahasına doğru gönderiyor. Kısa süreli oluşan karamboldan sonra ceza sahası içi sağ tarafında topu kontrol eden Volodymyr Shepeliev'in vuruşunda Altay'ın müdahalesinden sonra meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri dönüyor. Topun düştüğü noktada Ilya Zabarnyi bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin sağ üst tarafından dışarı gidiyor.

90' Karşılaşmada 90 dakika eşitlikle sonuçlandı ve mücadele uzatmaya gitti.

88' GOL Attila Szalai, Fenerbahçe'nin beraberlik golünü kaydetti.

77’ İnanılmaz kurtarış! Crespo'nun ortasında Szalai kafayı vurdu, Buschan direk dibinden inanılmaz çıkardı.

70' Fenerbahçe'de Valencia, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

63’ Bright Osayi-Samuel orta alanda kazandığı topu Emre Mor'a aktarmak istedi ancak top Emre için çok hızlı.

57' GOL Buyalskiy, Dinamo Kiev'i öne geçiren golü kaydediyor.

53' Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

47’ Sağ kanattan topu taşıyan Valencia'nın vuruşu az farkla auta çıktı.

46' Kadıköy'de ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı golsüz sona erdi.

45’ Sol çaprazdan hareketlenen Vladyslav Dubinchak uzak mesafeden şansını deniyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

36’ Sol kanatta topu son çizgide kontrol eden Ferdi Kadıoğlu topu aksi yönde sürerek ortasını uzak direğe doğru gönderiyor ancak Enner Valencia meşin yuvarlağı kontrol edemiyor.

22’ İrfan Can'ın yerden pası ile sağ çaprazdan ceza sahasına giren Joshua King yerden vuruşunu yapıyor. Savunmadan seken topu kalenin sol tarafında son çizgi üzerinde kontrol eden Enner Valencia bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Georgiy Bushchan son anda uzanarak gole izin vermiyor.

20’ Ceza yayı sağ çaprazından kullandığımız serbest vuruşta İrfan Can Kahveci doğrudan kaleyi düşünüyor ancak meşin yuvarlak sağ kale direğinden oyun alanına geri dönüyor!

9’ Enner Valenica'nın sol kanattan çevirdiği topu Joshua King ağlara gönderdi ancak top ağlara buluştuğunda hakem golü faul gerekçesiyle iptal etti.

6’ Fenerbahçe etkili geldi! Arao'nun klas ara pasıyla boş alan bulan Osayi-Samuel'in sağ çaprazdan vuruşu savunmada kaldı.

2’ İsmail'in uzaktan şutunda topu önünde bulan Rossi'nin vuruşu direğin yanından auta gitti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren sarı-lacivertli ekip, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı rakibini yenerek adını bir üst tura yazdırmaya çalışacak.

Galip gelen takımın tur atlayacağı karşılaşmada beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.

SERDAR AZİZ FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Serdar Aziz, Dinamo Kiev'e karşı mücadele edemeyecek.

İlk maçta sahaya 11'de çıkan Serdar, yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmanın ikinci yarısında forma giyememişti.

FENERBAHÇE'DE SAVUNMA SIKINTISI

Sarı-lacivertli ekipte Dinamo Kiev maçı öncesi savunmadaki eksikler can sıkıyor.

Güney Koreli stoper Kim Min-jae, transfer görüşmeleri sebebiyle Dinamo Kiev maçlarının kadrosuna yazılmamıştı. İlk maça 11'de başlayan ve sakatlanarak 2. yarıya çıkamayan Serdar Aziz'in de oynayamayacak olması, bu bölgede teknik direktör Jorge Jesus'u sıkıntıya soktu.

Fenerbahçe'de bu iki oyuncunun yokluğunda Marcel Tisserand ve Attila Szalai dışında asıl bölgesi stoper olan futbolcu bulunmuyor.

Sarı-lacivertlilerde kadroda yer alan Willian Arao ve Filip Novak, bu bölgeye alternatif olarak düşünülüyor.

İLK 11’LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Tisserand, Szalai, Ferdi, Arao, İsmail, İrfan Can, Rossi, Joshua, Valencia

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Verbic, Buyalskiy, Besedin