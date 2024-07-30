CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 1-1 Lugano

Yayınlanma: 30.07.2024 - 18:55

Güncelleme: 30.07.2024 - 21:23

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 4-3 kazandığı maçın rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini ağırlıyor.

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan ve saat 20.00'de başlayan müsabakayı, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Robert Jones yönetiyor. Jones'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Neil Davies ve Wade Smith yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred, Tadic, Szymanski, Ferdi, Dzeko.

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Hajdari, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Bottani, Valenzuela, Aliseda.

Canlı | Fenerbahçe 1-1 Lugano

60' Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruştan kafayı vuran Edin Dzeko, skora dengeyi getirdi.

59' GOL | Edin Dzeko, karşılaşmada beraberliği getiren golü kaydetti.

57' Osayi-Samuel'e çok sert bir müdahalede bulunan Aliseda sarı kart gördü.

55' Ousmane Doumbia, Sebastian Szymanski'ye yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

53' Antonios Papadopoulos uzak mesafeden kaleyi yokladı. Livakovic yine başarılı.

51' Fenerbahçe gole yaklaştı! Tadic'in kullandığı kornere Djiku'nun kafası üstten auta gitti.

46' Fenerbahçe'de ikinci yarı öncesi Rade Krunic'in yerine Mert Hakan Yandaş oyuna dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' İlk yarının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.

44' Oyun yeniden hareketlendi.

43' Lugano'da El Wafi'nin yaşadığı sakatlık sebebiyle oyun durdu.

42' Fenerbahçe yine etkili geldi! Ferdi'nin pasıyla ceza alanında topu kontrol eden Tadic'in sağ ayağıyla yaptığı vuruş yandan auta gitti.

41' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Ceza alanı içinde topu önünde bulan Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşu direğin hemen üstünden auta gitti.

39' Lugano etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Zanotti, Ferdi'yi geçemedi.

38' İsmail Yüksek, sağ kanattaki Osayi'yi görmek istedi ancak top savunmada kaldı.

34' Rade Krunic'in hatalı pası sonrası tribünlerin bir kısmı kısa süreli bir tepki gösterdi. Daha sonra tribünlerin bir diğer kısmı Krunic'e alkışla destek oldu.

33' Ferdi Kadıoğlu'nun nefis çalımıyla atağa çıkan sarı-lacivertlilerde sol çaprazda topla buluşan Szymanski topu içeri çevirdi, savunma araya girdi.

32' Dusan Tadic'e üst üste yapılan sert faullerin ardından Fenerbahçe tribünleri hakeme tepki gösterdi.

31' Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan Fred'in yerine İsmail Yüksek oyuna dahil oldu.

29' Fenerbahçe'de İsmail Yüksek oyuna girme hazırlıkları yapıyor.

28' Fenerbahçe'de Fred kenar yönetimine değişiklik işareti yaptı.

27' Fred'in tedavisinin ardından oyun yeniden hareketlendi.

26' Fenerbahçe'de Fred sakatlık geçiriyor.

25' Lugano çok tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelen yerden pasta ceza alanında şutunu çeken Bislimi'nin vuruşunu Livakovic inanılmaz bir kurtarışla kornere çeldi.

23' Oosterwolde'nin pasıyla sol kanattan ceza alanına girmeye çalışan Fred yerde kaldı. Karar devam.

21' Ferdi, orta alanda Antonios Papadopoulos'un müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

18' Dzeko'nun pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Tadic rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı ancak karar devam.

17' Lugano tehlikeli geldi. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Aliseda'nın vuruşu üstten auta gitti.

15' Tadic yine sağ kanattan arka direkteki Dzeko'ya ortalamak istedi, top kalecide kaldı.

14' Sağ kanatta topla buluşan Tadic, uzak köşedeki Szymanski'yi görmek istedi ancak savunma araya girdi.

13' Sağ kanatta topla buluşan Tadic, ceza alanına hareketlenen Krunic'i görmek istedi ancak top, Krunic'in arkasında kaldı.

12' Sol çaprazda topla buluşan Edin Dzeko, kaleyi yokladı. Top üstten auta gitti.

8' Ceza alanı dışında topla buluşan Hadj Mahmoud, iki direğin birleştiği noktaya çok sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

7' GOL | Mahmoud, Lugano'yu öne geçiren golü kaydetti.

6' Bu kez de Tadic sağ kanatta topu sürüklemek isterken Bottani'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Karar yine faul.

5' Sağ kanatta topla buluşan Osayi-Samuel, Milton Valenzuela'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

3' Jayden Oosterwolde sol kanattan hücuma katılıp topu içeri çevirdi ancak Dzeko'dan önce savunma araya girdi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.