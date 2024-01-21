CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 1-1 Samsunspor

Yayınlanma: 21.01.2024 - 15:09

Güncelleme: 21.01.2024 - 17:31

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor'u ağırlıyor.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Alim, M. Bola, Taylan, Ait-Bennasser, Holse, Tait, Emre Kılınç, Mouandilmadji.

Canlı | Fenerbahçe 1-1 Samsunspor

68' İrfan savunma arkasına sarkan Dzeko'ya pasını aktardı fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

67' Fred sağ kanattan bindiren Mert'e topu aktarmak istedi ancak pası doğrudan taca çıktı.

66' Szymanski'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Okan topu kurtardı.

65' Fred orta alandan topla birlikte gelmek istedi fakat yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

64' Korner çizgisine yakın bir noktada topun başına geçen Emre sert ve düzgün bir vuruşla kendisine yakın olan köşeye vurdu ve Samsunspor beraberliği yakaladı.

63' GOL | Emre Kılınç, Samsunspor'un beraberlik golünü kaydetti.

54' Fenerbahçe çok hızlı geldi. Fred kendi ceza sahasında kazandığı topla hızlı çıktı ve Szymanski'ye pasını verdi. Szymanski sol kanattan ceza sahası içine giren Tadic'e pasını aktardı ancak Tadic'in Fred'e pası gelmeden kaleci Okan çıktı ve topu kontrol etti.

53' Mert Müldür rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

52' Taylan ceza sahasının dışından şansını denedi. Livakovic topu köşeden çıkarttı.

51' Taylan sağ kanattan topla birlikte geldi fakat ortasında İsmail topu kazandı.

50' Pozisyonun devamında Ercan savunma arkasına sarkmak istedi ama Ercan gelen topu kontrol edemedi.

49' İrfan Can sol kanattan savunma arkasına sarkan Tadic'i topla buluşturmak istedi ancak kaleci Okan çıktı ve topu uzaklaştırdı.

48' Samsunspor sağ kanattan uzun topla çıkmak istedi ancak Ferdi araya girdi ve topu taca yolladı.

47' Fenerbahçe organize geldi. Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında gelen topla gelişine vuran İrfan'ın şutu üstten auta çıktı.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

46' Samsunspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Marius Mouandilmadji giren oyuncu Ercan Kara.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunun devamında İrfan ortasını açtı ancak top doğrudan auta çıktı.

45' İrfan Can sağ kanattan savunma arkasına sarkan Mert'i topla buluşturdu. Mert'in ortasında savunmaya çarpan top kornere çıktı.

44' Fenerbahçe bu dakikalarda topun kontrolünü eline aldı ve hazırlık paslarını rakip yarı sahada sürdürüyor.

43' VAR kontrolünün ardından hakem penaltı yok kararı verdi.

42' Fenerbahçe penaltı bekliyor. İsmail'in açtığı ortada Dzeko topu içeriye çevirmek istedi ancak Zeki araya girdi. Fenerbahçeliler el itirazında bulundu.

39' Pozisyonun devamında Carlo Holse topla birlikte hızlı çıkmak istedi ama yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

38' Ferdi'nin pasında savunma arkasına sarkan Fred şık bir çalımla ceza sahasına girmek istedi ancak savunma Fred'e izin vermedi.

37' Tadic sağ kanattan ceza sahasına giren İrfan'ı topla buluşturmak istedi fakat top doğrudan auta çıktı.

36' Dusan Tadic'in pasında savunma arkasına sarkan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Dzeko'nun vuruşunu Okan kurtardı.

34' Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte kafayı vuran Oosterwolde'nin vuruşunu Okan kurtardı.

33' Fenerbahçe etkili geldi sol kanattan topla birlikte çıkan Fred ortasında topu İrfan Can'a aktarmak istedi ancak savunma araya girdi ve topu kornere yolladı.

32' Bonucci'nin kullandığı serbest vuruş Mert'e ulaşmadı ve doğrudan auta çıktı.

31' İrfan Can kendisine gelen uzun topa kafa vurmak istedi ancak Bola'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

30' Bonucci sağ kanatta boş pozisyonda olan Mert'e pasını vermek istedi ancak top doğrudan taca çıktı.

29' Samsunspor ön alanda kazandığı topla etkili geldi. Sağ kanatta pas hatasını değerlendiren Zeki topla birlikte ceza sahasına girdi ve ortasını açtı. Oosterwolde top rakibe gelmeden ortayı uzaklaştırdı.

28' Ferdi sol kanattan verkaç yaparak atağa çıkmak istedi ama Szymanski'nin pası doğrudan taca çıktı.

27' Fenerbahçe uzun topla çıkmak istedi ancak Dzeko, Lubomir Satka'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

25' Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta İsmail Yüksek yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu.

24' Flavien Tait kendi yarı sahasından topla birlikte geldi ancak Szymanski'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

23' Ön alan baskısıyla topu kazanan Marius Mouandilmadji savunma arkasına sarkan Carlo Holse'ye topu aktarmak istedi ancak Oosterwolde araya girdi ve topu kazandı.

22' Samsunspor sağ kanattan organize bir şekilde geldi ancak Flavien Tait'in, Taylan'a attığı final pası doğrudan auta çıktı.

21' Marius Mouandilmadji, Oosterwolde'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

20' Jayden Oosterwolde hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

18' İrfan Can ön alan baskısıyla kazandığı topun ardından kaleyi yokladı ancak top üstten auta çıktı.

17' Savunmada bir anlık hata GOL getiriyordu. Lubomir Satka havadan gelen topu kafayla kaleci Okan'a aktarmak istedi ancak top yavaş gitti Dzeko araya girmeden hemen önce kaleci Okan çıktı ve topu kontrol etti.

16' Samsunspor orta alandan Flavien Tait ile çıkmak istedi ancak İsmail'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

15' Fenerbahçe yine etkili geldi. Sol kanattan ceza sahası içine giren Szymanski ceza sahası dışındaki Fred'e pasını aktardı. Fred yay üstündeki İrfan Can'a pasını verdi. İrfan tek topla Dzeko'yu topla buluşturmak istedi ancak yardımcı hakem Dzeko için ofsayt bayrağını kaldırdı.

13' Ön alan baskısıyla topu kazanan Fred savunma arkasına sarkan Syzmanski'yi topla buluşturdu. Szymanski ceza sahası yayının içerisindeki Tadic'e pasını aktardı, Tadic gelen topu tekte İrfan Can'ın önüne bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan İrfan topu ağlara gönderdi.

12' GOL | İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti.

9' Marc Bola sol kanattan topla geldi ancak İrfan Can savunmasına yardıma geldi ve topu taca yolladı.

8' Carlo Holse sağ kanattan topla birlikte gelmek istedi ancak Ferdi araya girdi ve topu kazandı.

7' Net fırsat kaçtı. Sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür altı pasın içerisindeki Tadic'e ortayı açtı ancak Tadic'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.

6' Bu sefer de Fred sol kanatta pas bekleyen Tadic'e topu aktarmak istedi ancak Taylan araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

5' Bonucci sol kanattan savunma arkasına sarkan Tadic'i topla buluşturmak istedi ancak top taca çıktı.

3' Dzeko sol kanattan topla birlikte gelmek istedi ancak Youssef Ait Bennasser araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

2' Sağ kanattan savunma arkasına sarkmak isteyen İrfan Can, Szymanski'den gelen pası kontrol edemedi. Top taca çıktı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.