CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 2-0 Hatayspor

27 Aralık 2022 Salı, 19:03

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 20.00'de başladı. Hakem Sarper Barış Saka'nın yönettiği karşılaşmada VAR hakemi olarak Hakan Ceylan görev yapıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, King, Batshuayi

Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak Ö, Samuel, Aabid, Onur, Ruben, Saba, Ayoub, Ze Luis

Canlı | Fenerbahçe 2-0 Hatayspor

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

38' Hatayspor etkili geldi. Ferdi ile girdiği mücadeleyi kazanan El Kaabi, sağ çaprazdan kaleyi yokladı. Top yan ağlarda kaldı.

37' İlk 37 dakikada Fenerbahçe'nin 8 isabetli şutu bulunurken, Hatayspor'un henüz isabetli bir şutu bulunmuyor.

36' Diego Rossi bu kez sol kanatta topla buluşup çaprazdan uzak köşeye şutunu çekti. Top yandan auta gitti.

27' Ferdi, sol kanattan topu taşıyıp Rossi'ye aktardı. Çizgiye inen Rossi topu Batshuayi'ye çevirdi. Batshuayi kale ağzından topu ağlara gönderdi.

26' GOL | Michy Batshuayi Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçiren golü kaydediyor.

21' Diego Rossi'nin kullandığı kornerde düzgün bir kafa vuruşu yapan King, topu ağlara gönderdi.

20' GOL | Joshua King Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydediyor.

13' İrfan Can yine sağ kanattan ortaladı. Yine Vranjes kafayı vurup topu kornere gönderdi.

11' Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can, ceza alanına ortaladı. Topu savunmada Vranjes karşıladı.

7' Ferdi Kadıoğlu uzak mesafeden kaleyi yokladı. Top kaleci Erce'de kaldı.

5' Sağ kanattan hücuma katılan Bright Osayi-Samuel, sağ çaprazdan kaleyi yokladı. Kaleci Erce topu kontrol etti.

4' Michy Batshuayi savunma arkasına sarkıp kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak aşırtma vuruşu farklı şekilde auta gitti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, oynadığı 14 maçta topladığı 29 puanla haftaya ikinci sırada giriyor. Hatayspor ise topladığı 15 puanla ligin 14. sırasında yer alıyor.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de Crespo cezası nedeniyle kadroda yer almazken sakatlığı bulunan Joao Pedro da Hatayspor maçında yer almayacak.

Sakatlıkları bulunan diğer isimler Ezgjan Alioski, Nazım Sangare, Luan Peres ve Arda Güler'ın durumları ise maç saatinde netlik kazanacak.

FENERBAHÇE 2 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Haftasonunda liderliği kaptıran Fenerbahçe, yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Ligde son 2 maçında sırasıyla Giresunspor ve Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe, Hatayspor karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor.

VOLKAN DEMİREL FENERBAHÇE'YE KAYBETMEDİ

17 yıllık Fenerbahçe kariyerinin ardından teknik direktörlüğe adım atan Volkan Demirel, eski takımına karşı çıktığı 2 maçı da kaybetmedi.

Teknik direktörlüğe adım attığı Karagümrük'ün başında Fenerbahçe'ye karşı oynadığı iki maçtan da beraberlikle ayrılan teknik direktör Volkan Demirel, bu karşılaşmadan da puanlar almaya çalışacak.

FERDİ CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Hatayspor maçında sarı kart göremesi halinde cezalı duruma düşecek.

Sarı lacivertlilerin en istikrarlı oyuncularından olan Ferdi Kadıoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Milli futbolcu Hatayspor maçında kart görürse Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

HATAYSPOR'DA VOLKAN DEMİREL ETKİSİ

Süper Lig'in ilk 6 haftasında galibiyet alamayan Hatayspor, Volkan Demirel'in takımın başına geçmesiyle çıkışa geçti.

Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünde 8 maça çıkan Hatayspor, 4 galibiyet alarak toplam 15 puanla ligin 14. sırasında bulunuyor.