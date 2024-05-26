CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 2-0 İstanbulspor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2024 - 17:29
CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 2-0 İstanbulspor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor'u ağırlıyor.

Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise İtalyan hakem Marco Di Bello oturuyor.

11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Ferdi, King, Fred, Szymanski, Tadic, Serdar Dursun, Dzeko.

İstanbulspor: Mücahit, Ali Yaşar, Coly, Okan, Baran, Sambissa, Jackson, Mode, Özcan, Vefa, Mendy.

CANLI ANLATIM | Fenerbahçe 2-0 İstanbulspor 

28' Edin Dzeko karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havada.

22' İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

19' Jackson'un sol çaprazdan ceza alanına gönderdiği topta kaleci Livakovic topu kontrol etti.

15' GOL | Edin Dzeko'nun sol kanattan çizgiye inip çevirdiği topu ceza alanında kontrol eden Szymanski, sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

14' İstanbulspor'da Özcan Şahan uzak mesafeden kaleyi yokladı. Top üstten auta gitti.

11' Sebastian Szymanski uzak mesafeden kaleyi yokladı. Top farklı şekilde auta gitti.

10' Fenerbahçe yine gole yaklaştı! Savunmanın hatasında araya giren Dzeko'nun ceza alanı önünden sol ayağıyla yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

8'  GOL | Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun penaltıdan attığı GOL ile 1-0 öne geçti.

7' VAR'dan gelen uyarı sonrası Fenerbahçe penaltı kazandı.

6' Volkan Bayarslan pozisyonu incelemek için VAR monitörüne gitti.

5' Pozisyonda elle oynama olup olmadığına dair VAR odası ile Volkan Bayarslan arasında görüşme yapılıyor.

4' Ferdi'nin taşıdığı topu ceza alanı önünde kontrol eden Serdar Dursun'un vuruşu savunmadan sekip kornere gitti.

3' Dusan Tadic'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği topta Edin Dzeko'dan önce kaleci Mücahit topu kontrol etti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.


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