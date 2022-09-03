CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 2-0 Kayserispor

03 Eylül 2022 Cumartesi, 20:53

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u konuk ediyor.

Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 21.45'te başlayan müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Maçın VAR koltuğunda Özgüç Türkalp oturuyor. AVAR'da ise Hakan Ceylan görev alıyor.

Canlı | Fenerbahçe 2-0 Kayserispor

50' GOL | Fenerbahçe'de Joshua King, farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' Mensah'ın pasında Cardoso savunma arkasına sarktı ancak Luan Peres rakibine izin vermedi. Pozisyon sonrası karar ofsayt.

45' Crespo'nun kullandığı serbest vuruşta Gustavo Henrique indirdi, Arao'dan önce savunma araya girdi.

45' İlk yarının sonuna en az 5 dakika ilave edildi.

43' Cardoso'nun sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Ferdi önce kademeye girip sonra da İrfan'a uzun bir top denedi. Son anda Carole araya girdi.

42' İlk yarının son anlarında oyunun temposu düşmüş durumda.

41' Miguel Crespo, orta alanda Mensah'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

40' Hızlı gelişen Kayserispor atağında Cardoso'nun vuruşuna son anda Alioski ayak uzattı. Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı havada.

39' Golün ardından Fenerbahçe tribünleri desteğini iyice artırmış durumda.

38' Tek pasların ardından Arao'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Pedro, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti.

37' - GOL Fenerbahçe'de Joao Pedro, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

36' Kayserispor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

35' Az önce Joao Pedro ile çarpışan Hosseini kendini yere bıraktı ancak oyuna devam ediyor.

34' Fenerbahçe rakip yarı alanda hazırlık pasları yaparak kalabalık Kayserispor savunmasını açmaya çalışıyor.

33' Orta alanda Crespo ile verkaç yapan Arao uzak mesafeden kaleyi yokladı. Top farklı şekilde auta gitti.

32' Önde baskı sonrası kazanılan topta İrfan şık bir hareketle çizgiye inip içeri çevirdi. Yine savunma araya girdi.

31' Orta alanda Arao'nun kaptığı topu Crespo sürükledi ve ceza alanı önünden şutunu çekti. Top kaleci Bilalde kaldı.

30' Sol kanatta topla buluşan Alioski'nin tek pasında King ceza sahası içinden vuruşunu yaptı. Top yandan aut gitti.

29' Oyun yeniden hareket kazandı.

28' Majid Hosseini de ayağa kalktı.

27' Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Pedro ayağa kalktı. Hosseini'nin tedavisi sürüyor.

26' Sağ çaprazdan Ferdi'nin yaptığı ortada Joao Pedro ve Majid Hosseini kafa kafaya çarpıştı. Oyun durdu.

25' Oyun yeniden hareketlendi.

23' Maçta su molası verildi.

22' Orta alanda Crespo ile Carole arasında yaşanan ikili mücadelenin ardından faul düdüğü Kayserispor lehine çaldı. Fenerbahçe tribünleri karara tepki gösterdi.

21' Fenerbahçe kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

20' Fenerbahçe paslaşarak kullandığı serbest vuruşta İrfan'ın pasında King topu kontrol edemedi. Aut.

19' Mensah, orta alanda Crespo'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Karar devam.

18' Fenerbahçe taraftarları bu dakikalarda desteğini artırmış durumda.

17' Kornerde İrfan Can'ın arka direğe açtığı orta doğrudan auta gitti.

16' Ferdi'nin kullandığı uzun taç atışında ceza alanında topla buluşan King, yarım vole denedi. Top savunmadan sekere kornere gitti.

15' Pedro orta alanda kafalardan seken topu kontrol etti ancak hakem Ali Palabıyık, Pedro'nun ayağını tehlikeli bir şekilde kaldırdığı gerekçesiyle oyunu durdurdu.

14' Orta alanda Joao Pedro ile hava topu mücadelesine giren Gustavo Campanharo yerde kaldı. Karar faul.

13' Fenerbahçe rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.

12' Ferdi'nin ortasında arka direğe hareketlenen Alioski topun kontrolünü sağlayamadı. Top Kayserispor'da kaldı.

11' Ceza alanı dışında topla buluşan Luan Peres kaleyi yokladı, top farklı şekilde auta gitti.

10' Willian Arao'nun sağ kanattan koşu gösteren Ferdi'ye göndermek istediği uzun pasta son anda araya Carole girdi.

9' Willian Arao'dan aldığı pası topuğuyla önüne alan Pedro, dengesini kaybedince top Kayserispor'da kaldı.

8' Sağ kanattan çizgiye inen İrfan'ın ortası önce Carole'e sonra İrfan'a çarparak auta gitti.

7' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Szalai'nin uzun topunda Pedro topu indirdi, Crespo penaltı noktası üzerinden topu auta gönderdi.

6' Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Miguel Crespo, Mensah'ın müdahalesi ile orta alanda yerde kaldı. Karar faul.

5' Hızlı gelişen Kayserispor atağında sol kanatta topla buluşan Ramazan, arka direkteki Gavranovic'e ortaladı. Son anda Alioski topu kornere gönderdi.

4' İrfan ile verkaça giren Ferdi, sağ kanatta topla buluşup ortasını yaptı, savunmadan seken top kornere çıktı.

3' İrfan'ın uzun pasında sol kanatta topla buluşan Alioski, ceza sahasındaki Pedro'ya ortaladı, savunmada Dimitrios Kolovetsios araya girdi.

2' Karşılaşma, TFF binasına yapılan silah saldırı sebebiyle 1 dakika geç başladı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çalıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Szalai, Peres, Ferdi, Crespo, Arao, Alioski, İrfan Can, Joao Pedro, King

Yukatel Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan, Mensah, Thiam, Gavranovic

Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 3 maçında 13 gol atan sarı-lacivertliler, geçen hafta ise deplasmanda Arabam.com Konyaspor'a 1-0 yenilmişti.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Kayserispor'u mağlup ederek Konyaspor yenilgisini unutturmayı hedefliyor.

Fenerbahçe, haftaya 7 puan ve averajla 5. sırada girdi.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de Valencia, kart cezası nedeniyle Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlığı devam eden Nazım Sangare de maç kadrosunda yer alamayacak. Sakatlığı sebebiyle sezon başından beri takımdan ayrı kalan Serdar Aziz'in ise tedavisi tamamlandı. Tecrübeli stoper, Jorge Jesus'un görev vermesi halinde kadroda yer alabilecek.

Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Mustafa Pektemek, Ali Karimi, Emrah Başsan ve kaleci Cenk Gönen maç kadrosunda yer alamayacak.

53. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de 53. kez karşılaşacak.

İki takım arasında ligde oynanan 52 müsabakada Fenerbahçe 32, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 11 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takım 116 kez fileleri havalandırdı, sarı-kırmızılı ekip ise 53 gol kaydetti.

İSTANBUL'DA 25. MAÇ

Fenerbahçe ile Kayserispor, İstanbul'da 25. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan 24 lig maçında sarı-lacivertliler 18, sarı-kırmızılılar ise 3 galibiyet aldı. Üç karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe'nin 65 golüne, Kayserispor 30 golle karşılık verdi.

Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.

TARİHE GEÇEN SONUÇLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan müsabakada da 7-0 galip gelerek lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.