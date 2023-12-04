CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 2-0 Sivasspor

Yayınlanma: 04.12.2023 - 19:02

Güncelleme: 04.12.2023 - 20:49

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşıyor.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadele saat 20.00'de başladı. Zorlu karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.

Ligde son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, EMS Yapı Sivasspor'u da mağlup ederek yoluna kayıpsız ilerlemeyi hedefliyor.

Haftaya 34 puan ve averajla lider olarak giren İsmail Kartal'ın öğrencileri, şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleri Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Camara, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Burak, Saiz, N'Jie, Rey Manaj.

Canlı | Fenerbahçe 2-0 Sivasspor

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.

44' Fenerbahçe sağ kanattan geldi ancak İrfan Can'ın ortasında topla buluşan Dzeko topu elle kontrol etti.

43' Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can, Clinton N'Jie'yi şık bir çalımla geçti ardından uzak köşeye yaptığı vuruşta top ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı.

42' GOL | İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydetti.

39' Fenerbahçe uzun topla gelmek istedi ancak Szymanski'nin indirdiği topta savunma topu uzaklaştırdı.

38' Fenerbahçe sol kanattan gelmek istedi ancak Fred'in pası doğrudan taca çıktı.

37' Sivasspor sol kanattan gelmek istedi ancak Samu Saiz'in pası doğrudan auta çıktı.

36' Fenerbahçe sağ kanattan gelmek istedi ancak İrfan Can yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi.

35' Sivasspor sağ kanattan etkili geldi ancak Burak şutunu çekemeden Samet araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

34' Sivasspor sol kanattan gelmek istedi ancak Charilaos Charisis'in ortasında Osayi'ye çarpan top yine Charisis'e çarptı ve auta çıktı.

33' Fenerbahçe sağ kanattan gelmek istedi ancak Fred'in pasında top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

32' Fenerbahçe sol kanattan geldi ancak Ferdi'nin ortasında savunmaya çarpan top kornere çıktı.

31' Sivasspor sol kanattan gelmek istedi ancak Rey Manaj topu kontrol edemedi. Fenerbahçe taç kullanacak.

30' Fenerbahçe sol kaanttan gelmek istedi ancak Tadic'in pasında top Ferdi'ye gelmeden savunma topu uzaklaştırdı.

29' Fenerbahçe sağ kanattan kazandığı topla gelmek istedi ancak İrfan Can'ın pasında top doğrudan taca çıktı.

28' Sivasspor bir anda kontra atağa çıktı ancak Rey Manaj'ın şutunda top kaleci Livakovic'te kaldı.

27' Sivasspor sol kanattan gelmek istedi ancak Uğur Çiftçi'nin pası doğrudan taca çıktı.

26' Sivasspor ön alanda kazandığı topla etkili geldi ancak Charilaos Charisis'in pasında top Clinton N'Jie'nin önünden geçti ve auta çıktı.

25' Fenerbahçe ön alan baskısıyla topu kazanmak istedi ancak Miguel Crespo, Samu Saiz'e faul yaptı.

24' İki oyuncunun ayağa kalkması ve VAR kontrolünün ardından karşılaşma tekrardan hareketlendi.

23' Osayi ve Clinton N'Jie yerden kalkamadı sağlık ekipleri sahada.

22' Sivasspor kazandığı topla etkili geldi ancak Samu Saiz'in pasında topla buluşan N'Jie topa vuramadan Osayi topa kaydı ve uzakalştırdı. Sivasspor penaltı bekledi. Oyun devam etti.

20' Sivasspor sağ kanattan gelmek istedi ancak Yunus Emre Konak'ın pasında Samet araya girdi ve topu kazandı.

19' Fenerbahçe sol kanattan gelmek istedi ancak Charilaos Charisis'in müdahalesiyle Ferdi yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

18' Sol kanattan topla buluşan Tadic, savunma arkasında sarkan Szymanski'yi topla buluşturdu. Topa kayarak vuran Szymanski ağları bulmayı başardı.

17' GOL | Szymanski, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti.

16' Rey Manaj'ın kullandığı serbest vuruş üstten auta çıktı.

15' Samet Akaydın, Rey Manaj'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

10' İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Uğur Çiftçi topu uzaklaştırdı.

9' Fenerbahçe sağ kanattan Osayi ile geldi ancak ortasında top savunmaya çarptı ve kornere çıktı.

8' Fenerbahçe sağ kanattan gelmek istedi ancak Uğur Çiftçi, İrfan Can'a faul yaptı.

7' Sivasspor sağ kanattan gelmek istedi ancak Samet araya girdi ve topu kazandı.

5' Fenerbahçe sağ kanattan gelmek istedi ancak topa hareketlenen İrfan Can için bayrak kalktı. Ofsayt.

4' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Fred pasında Dzeko'yu buldu. Dzeko'nun şutunda kaleci Ali Şaşal topu kurtardı.

3' Fenerbahçe uzun topla atağa çıkmak istedi ancak Crespo'nun pasında savunma topu kazandı.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.

MIGUEL CRESPO SINIRDA

Fenerbahçe'de Miguel Crespo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Portekizli oyuncu, EMS Yapı Sivasspor karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

SİVASSPOR'DA SON DURUM

Ligde geride kalan 13 haftada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekibin 15 puanı bulunuyor.

Sivasspor'da, Fenerbahçe maçı öncesinde golcü oyuncu Fode Koita'nın sakatlığı bulunuyor. Süper Lig'de bu sezon 3'er sarı kart gören forvet Rei Manaj ve defans oyuncusu Caner Osmanpaşa ceza sınırında yer alıyor.

35. RANDEVU

Fenerbahçe ile EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de 35. kez karşı karşıya gelecek.

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 34 müsabakadan 19'unu Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 8 mücadele ise berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 71 golüne, Sivasspor 44 golle karşılık verdi.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan her iki karşılaşmayı da Fenerbahçe kazanmıştı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe'nin iç sahada Sivasspor ile yaptığı lig maçlarında üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan 17 müsabakanın 12'sini sarı-lacivertli ekip, 3'ünü ise kırmızı-beyazlı takım kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 37 gol atarken, Sivasspor ise 17 kez fileleri havalandırdı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1'lik sonuçla aldı.

Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında sahasındaki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan 7'şer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.