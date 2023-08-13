CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 2-1 Gaziantep FK

Yayınlanma: 13.08.2023 - 20:43

Güncelleme: 13.08.2023 - 22:59

Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi sahasında ağırlıyor.

Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Djiku, Becao, Osayi, İsmail, Zajc, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko.

Gaziantep FK: Mustafa, Khacef, Djilobodji, Arda, Mbakata, Jevtovic, Furkan, Maxim, Gradel, Markovic, Riascos.

Canlı | Fenerbahçe 2-1 Gaziantep FK

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Max Gradel'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte bomboş topla buluşan Arda Kızıldağ düzgün bir kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getiriyor.

45' GOL | Gaziantep FK'de Arda farkı bire indiren golü kaydetti.

45' İlk yarının sonuna 5 dakika eklendi.

45' PENALTI İPTAL | Abdülkadir Bitigen elle temas olmadığını belirterek penaltıyı iptal etti.

45' Karşılaşmanın hakemi pozisyonu tekrar izlemek üzere VAR monitörüne gitti.

45' Hakem Abdülkadir Bitigen, sağ kanatta Ferdi'nin içeriye çevirdiği topa Papy Djilobodji'nin elle temasta bulunduğunu gerekçe göstererek penaltı noktasını gösterdi.

44' PENALTI | Fenerbahçe penaltı kazandı.

43' Bu karar sonucu hakame itirazda bulunan Gaziantep teknik sorumlusu Erdal Güneş sarı kart gören bir diğer isim oldu.

42' Abdülkadir Bitigen, Ferdi'ye yaptığı hareket nedeniyle Max Gradel'e sarı kart gösterdi.

33' Markovic sağ kanattan hareketlenmek istedi ancak savunmasına yardıma gelen Szymanski topu kaptı.

32' Oyun yeniden başladı, Osayi Samuel oyuna devam edemeyecek.

31' Osayi Samuel kendini yere bıraktı, sağlık ekipleri oyunda.

23' KIRMIZI KART | Gaziantep FK'de Alexandru Maxim ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

19' Ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Mert Hakan sol ayağıyla kaleyi yokladı, top az farkla dışarı gitti.

19' Szymanski'nin araya attığı harika pasıyla topla buluşan Dzeko kaleciyle karşı karşıya durumda topu ağlara yolladı.

18' GOL | Edin Dzeko kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

13' Oyun yeniden başladı, Osayi oyuna devam ediyor.

12' Rakibinin müdahalesiyle yerde kalan Osayi Samuel sakatlık geçiriyor. Sağlık ekibi oyun alanında.

11' Sol çizgide Naoufel Khacef'in Becao'ya yaptığı harekete hakem faul kararı verdi.

10' Sol çizgide topla buluşan Tadic, Arda Kizildag'dan sıyrılıp ortasını yaptı, top kalecide kaldı.

9' Mert Hakan'ın sol kanattan getirdiği top M'Bakata'dan sekip kornere çıktı.

7' Kullanılan köşe vuruşunda kafayı vuran Dzeko'nun şutu farklı şekilde dışarı çıktı.

6' Sol kanattan Ferdi'nin getirdiği top Arda'dan kornere çıktı.

5' Maxim'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Max-Alain Gradel'in şutu yandan dışarı gitti.

4' Baskıyla topu kapan Dzeko, sol kanatta Tadic'i gördü. Tadic'in pasıyla tekrar topla buluşan Dzeko'nun tek vuruşu ağlarla buluştu.

3' GOL | Edin Dzeko, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.