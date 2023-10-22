Yayınlanma: 22.10.2023 - 18:08

Güncelleme: 22.10.2023 - 20:30

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor.

Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko.

Hatayspor: Erce, Kilama, Burak Yılmaz, Burak Bekaroğlu, Ghoulam, Aburjania, Matondo, Dele-Bashiru, Rivas, Fernandes, Dadashov.

CANLI ANLATIM | Fenerbahçe 4-1 Atakaş Hatayspor

63' GOL | İrfan Can Kahveci frikik golüyle farkı tekrardan üçe çıkardı.

62' Guy-Marcelin Kilama, Szymanski'ye yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

61' Hatayspor sol kanattan etkili geldi ancak Didier Lamkel Ze'nin şutu kaleci Livakovic'de kaldı.

54' GOL | Sol kanattan serbest vuruşta topun başına geçen Faouzi Ghoulam çok düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

46' Hatayspor'da üç oyuncu değişikliği giren oyuncular Kamil Ahmet Çörekçi, Carlos Strandberg ve Didier Lamkel Ze çıkan oyuncular Chandrel Massanga, Recep Yolmaz Joelson Fernandes.

42' Fenerbahçe çok etkili geldi. Sağ kanatta İrfan Can topla buluştu ve vuruşunda kaleci Erce topu kornere çeldi.

39' GOL | Erce'nin pasında araya giren Fred tekte pası Dzeko'ya aktardı. Dzeko düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

37' Fenerbahçe sol kanattan çok etkili geldi. Ferdi'nin pasında topla buluşan Tadic pasını Szymanski'ye attı. Szymanski'nin şutu üstten auta çıktı.

28' Hakem VAR kontrolü sonrasında Dzeko'nun ofsayt pozisyonunda olduğunu söyledi ve penaltıyı iptal etti.

26' Tadic'in sol kanattan açtığı ortada Dzeko topla hareketlenmek istedi ancak Burak Bekaroğlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

21' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Bir anda kontra atağa çıkan Fenerbahçe sol kanattan Tadic ile geldi. Tadic'in ortasında Dzeko kafayı vurdu ancak kaleci Erce topu kurtardı.

20' Fisayo Dele-Bashiru sarı kart gördü.

18' Fenerbahçe sol kanattan etkili geldi ancak Fred'in şutunda savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

15' GOL | Sebastian Szymanski'nin şutunda rakip savunmadan seken top Osayi'nin önüne düştü ve Osayi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

7' GOL | Sol kanatta topla buluşan Tadic'in ortasında kaleci Erce'den önce topa Sebastian Szymanski topa dokundu ve ağlara yolladı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

FENERBAHÇE, 16'DA 16 İLE GELİYOR

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da oynadığı toplam 16 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 24 puan ve 17 averajla giriyor.

HATAYSPOR, NAMAĞLUP

Hatayspor, ligde topladığı 14 puanla 5. sırada, Fenerbahçe ise 24 puanla lider konumda bulunuyor.

Teknik Direktör Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte ligde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen 3 takım arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Joshua King ve Emre Mor, önemli karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacak. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz tam olarak hazır durumda bulunmayan Cengiz Ünder'in de Hatayspor karşısında oynaması beklenmiyor.

FENERBAHÇE, SON 4 MAÇTA GOL YEMEDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada kalesini gole kapadı. Sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederken, evinde RAMS Başakşehir'i 4-0 ve Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi.

6 MAÇIN 5'İNDE FENERBAHÇE GALİP

İki takım, bugüne kadar 1'i Fenerbahçe'nin hükmen galibiyetiyle sonuçlanan 6 maçta karşı karşıya geldi. Ligde rakibiyle oynadığı karşılaşmaların yalnızca 1'inde sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, kalan 5 maçta ise 3 puana uzanan taraf oldu.

Süper Lig'e ilk kez 2020-2021 sezonunda yükselen Hatayspor, sarı-lacivertli rakibiyle lig tarihinde oynadığı ilk maçında Ülker Stadı'ndan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Bu maçın ardından oynanan lig mücadelelerinin tamamını Fenerbahçe kazandı.

Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ettiği 5 maçta 13 gol kaydederken, kalesinde ise 2 gol gördü. İki ekip arasında geçen sezonun son haftasında oynanması gereken lig mücadelesi, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından Hatayspor'un lige devam edememesi sebebiyle Fenerbahçe'nin 3-0'lık hükmen galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

VOLKAN DEMİREL, 4. KEZ FENERBAHÇE'YE RAKİP

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 17 yıl kaleci olarak formasını giydiği Fenerbahçe'ye karşı teknik direktörlük kariyerinde 3 kez sahaya çıktı. 2021-2022 sezonunda Fatih Karagümrük Teknik Direktörü olarak görev yapan Demirel, kırmızı-siyahlı takımın başında Fenerbahçe'ye rakip olduğu 2 lig maçından 2 beraberlikle ayrıldı. Söz konusu sezonun ikinci yarısında Ülker Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmada, Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü İsmail Kartal yapıyordu. Geçen sezon Hatayspor'un başında eski takımı Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda boy gösteren Demirel, sahadan 4-0'lık yenilgiyle ayrılan taraf oldu. Volkan Demirel'in çalıştırdığı takımlar, Fenerbahçe'ye karşı 3 maçta 1 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 5 gol gördü.