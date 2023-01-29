CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 5-1 Kasımpaşa

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 18:04

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 18:04

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturuyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can, Arda, Valencia, Batshuayi

Kasımpaşa: Erdem, Donk, Graovac, Tirpan, Yasin, Hajdarinovic, Eysseric, Mounir, Fall, Ahmet, Bahoken

Canlı | Fenerbahçe 5-1 Kasımpaşa

90' GOL | Fenerbahçe, Batshuayi'nin golüyle durumu 5-1'e getirdi.

90' Maçın sonuna en az 6 dakika ilave edildi.

84' Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Jayden Oosterwolde de karşılaşmayı tribünde takip ediyor.

83' Fenerbahçe'de Enner Valencia alkışlarla oyundan alındı. Oyuna giren isim Luan Peres.

81' Sağ kanattan topu taşıyan Emre Mor, Batshuayi ile verkaça girmek istedi ancak iki oyuncu anlaşamadı.

80' Sağ kanatta topla buluşan Emre Mor, Yasin'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

78' Sağ kanatta topu rakibinden kapmak isteyen Berat'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

77' Emre Mor uzak mesafeden kaleyi yokladı. Kaleci Erdem topu kontrol etti.

71' Fenerbahçe'de Arda Güler, İrfan Can Kahveci ve Miha Zajc oyundan alındı. Emre Mor, Crespo ve Rossi oyunda.

70' Michy Batshuayi'nin sol çaprazdan yaptığı vuruş direkten döndü. Seken topu Valencia tamamladı.

69' GOL | Fenerbahçe'de Enner Valencia skoru 4-1 yapan golü kaydetti.

66' Sağ kanatta topla buluşan Mickael Tirpan ceza alanına ortaladı. Son anda Szalai topa ayak uzattı.

65' Sağ çaprazda topla buluşan Batshuayi, kaleyi yokladı. Kaleci Erdem topu kornere çeldi.

58' Arda Güler, Batshuayi ile yaptığı verkaç sonrası ceza alanı önünde şık hareketlerle ilerlemek istedi ancak savunma araya girdi.

57' Fenerbahçe'de Enner Valencia, Haris Hajradinovic'ten topu kapmak isterken yerde kaldı ve oyun bir süreliğine durdu.

56' Süper Lig'de 18 gole ulaşan Enner Valencia, bu sezon ligde ikinci kez hattrick yapmış oldu.

53' Arda Güler uzak mesafeden müthiş bir aşırtma vuruş yaptı. Direkten dönen topu Enner Valencia tamamladı ve hattrick'i yapmış oldu.

52' GOL | Fenerbahçe'de Enner Valencia, kendisinin ve takımının 3. golünü kaydediyor.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Orta alanda topla buluşan Arda, Fall'dan şık bir vücut çalımı ile sıyrıldı ancak Fall, Arda'yı çekince faul düdüğü çaldı.

45' Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can, Yasin'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

45' Fenerbahçe gole yaklaştı! Arda Güler'in ceza alanı önünden çektiği şut yandan dışarı çıktı.

45' İlk yarının sonuna en az 6 dakika ilave edildi.

45' Fenerbahçe'de Arda Güler sarı kart gördü.

44' Sağ kanattan çizgiye inen Valencia ceza alanındaki Batshuayi'ye ortaladı. Top kaleci, Erdem'de kaldı.

43' Sağ kanatta topla buluşan Tirpan'ın ortası doğrudan kaleci Altay'a gitti.

39' GOL | Fenerbahçe, Enner Valencia'nın golüyle 2-1 öne geçti.

38' Enner Valencia bu golle birlikte bu sezon ligdeki 16. golünü kaydetmiş oldu.

37' GOL | Enner Valencia'nın vuruşuyla Fenerbahçe beraberliği yakalıyor.

36' Penaltı atışından önce kaleci Erdem'in çizgiye temas etmediği gerekçesiyle penaltı karar tekrar edilecek.

35' Enner Valencia penaltı atışından yararlanamadı.

34' Hızlı gelişen hücumda Valencia ceza alanında Daniel Graovac'ın müdahalesi ile yerde kaldı ve penaltı kararı verildi.

33' Fenerbahçe penaltı kazandı.

25' Hızlı gelişen hücumdan ceza alanında topla buluşan Fall'un vuruşu ağlarla buluştu.

24' GOL | Kasımpaşa, Mamadou Fall'un attığı gol ile öne geçiyor.

21' Arda Güler'in ara pasıyla savunma arkasında topla buluşan Valencia'nın vuruşu yandan auta gitti.

20' İrfan Can'ın ortasında Valencia arka direkte kafayı vurdu ancak kaleci Erdem başarılı.

19' Önde baskıyla topu kapan Lincoln, sol kanattan ilerlemek isterken Fall'un müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

18' Ceza alanında topla buluşan Miha Zajc çalımlarla ilerlemek istedi. Savunmasına destek olan Mamadou Fall araya girdi.

13' Fenerbahçe rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.

12' Hücuma katılan Samet, Mounir Chouiar'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

11' Lincoln Henrique'nin frikiğinde top baraja takıldı.

10' Pozisyonun ardından Donk sarı kart gördü.

9' Orta alanda topu kazanan Valencia, topu taşımak isterken Donk'un müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

5' Orta alanda topla buluşan Ferdi, Tirpan'ın müdahalesi sonrası ilerleyemedi. Karar faul.

4' Bu kez de Mickael Tirpan sağ kanattan çizgiye inip ortaladı. Top doğrudan auta gitti.

3' Sol kanattan çizgiye inen İrfan Can'ın ortası önce Mickael Tirpan'a sonra yeniden İrfan'a çarparak auta çıktı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Ligdeki son 2 maçını deplasmanda oynayan ve 6 puan toplayan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı yenerek zirve takibine yara almadan devam etmeyi hedefliyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya liderin 4 puan gerisinde 41 puanla 2. sırada giriyor.

19 lig maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi alan Kasımpaşa, 19 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde 14. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe deplasmanda 6-0 kazanmıştı.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Joao Pedro'nun yanı sıra hazır olmayan Osayi ile Joshua King'in kadroda olması beklenmiyor.

Kasımpaşa'da sağ bek Ben Ouannes, cezası nedeniyle Fenerbahçe deplasmanında forma giyemeyecek. Bahoken ve Hajradinovic ise sarı kart sınırındaki isimler.

SINIRDA 9 İSİM VAR

Fenerbahçe'de Kasımpaşa mücadelesi öncesinde 9 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Adana Demirspor deplasmanında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'NİN BARİZ ÜSTÜNLÜĞÜ

Fenerbahçe, rakibi Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmalarda gösterdiği bariz üstünlükle ön plana çıkıyor.

Sarı lacivertliler Kasımpaşa'yı ağırladığı son 11 lig maçında 9 galibiyet 2 beraberlik alırken son 5 maçta ise rakibine hiç puan kaybetmedi.

KASIMPAŞA'NIN EN ÇOK KAYBETTİĞİ RAKİBİ FENERBAHÇE

Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'nın en çok maç kaybettiği takım Fenerbahçe oldu.

Sarı lacivertliler, Kasımpaşa'yla toplamda 39 kez karşı karşıya gelmiş ve rakibini 31 kez mağlup etmişti.

Kasımpaşa Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini ise ligde 23 Haziran 2020 tarihinde elde etmişti.