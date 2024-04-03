CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 0-0 Adana Demirspor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 19:43
CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 0-0 Adana Demirspor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Emre Malok.

Ligde oynadığı son 5 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, milli ara öncesinde konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 ile geçmişti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 79 puanla 2. sırada girdi.

*Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Fred ve Mert Hakan Yandaş, Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

*Öte yandan Fenerbahçe'de PFDK tarafından birer maç ceza verilen Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat da maçta forma giyemeyecek.

İŞTE11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Oosterwolde, Djiku, Mert Müldür, Zajc, Krunic, Szymanski, Tadic, İrfan Can Kahveci, Dzeko

Adana Demirspor: Shahrudinov, Yusuf Erdoğan, Semih, Gravillon, Milad, Maestro, Michut, Mendoza, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Balotelli

CANLI ANLATIM | Fenerbahçe 0-0 Adana Demirspor

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.


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