CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 0-0 Adana Demirspor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Emre Malok.
Ligde oynadığı son 5 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, milli ara öncesinde konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 ile geçmişti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 79 puanla 2. sırada girdi.
*Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Fred ve Mert Hakan Yandaş, Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.
*Öte yandan Fenerbahçe'de PFDK tarafından birer maç ceza verilen Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat da maçta forma giyemeyecek.
İŞTE11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Oosterwolde, Djiku, Mert Müldür, Zajc, Krunic, Szymanski, Tadic, İrfan Can Kahveci, Dzeko
Adana Demirspor: Shahrudinov, Yusuf Erdoğan, Semih, Gravillon, Milad, Maestro, Michut, Mendoza, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Balotelli
CANLI ANLATIM | Fenerbahçe 0-0 Adana Demirspor
1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.
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