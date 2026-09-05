CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Beşiktaş | Trendyol Süper Lig 4. hafta mücadelesi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşıyor.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabaka saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapıyor.

Karşılaşmanın VAR hakemi ise Polonyalı Tomasz Kwiatkowski. AVAR'da ise Murat Altan, görev yapıyor.

11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Muriqi.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

CANLI ANLATIM | Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş

38' GOL | Rıdvan Yılmaz.

26' GOL | Ceza sahası içinde topu önünde bulan Milan Skriniar topu ağlara gönderdi.

21' Olaitan'ın ceza sahası yayından çektiği sert şutu kaleci Ederson son anda kornere çeldi.

16' Beşiktaş bir kez daha gole yaklaştı. Trossard'ın karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Ederson başarılı.

10' Karşılaşmada ilk gole Beşiktaş yaklaştı. Ceza sahası içinde Rıdvan Yılmaz'ın çaprazdan çektiği şut Milan Skriniar'dan döndü.

6' Karşılaşmada ilk şut ev sahibi Fenerbahçe'den geldi. Mason Greenwood'un ceza sahası dışından çektiği şutta top Beşiktaş savunmasına çarparak kornere çıktı.

1' Dev derbide ilk düdük çaldı.