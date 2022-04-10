CANLI ANLATIM Fenerbahçe 0-0 Galatasaray

10 Nisan 2022 Pazar, 18:49

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası nefes kesen bir derbiye sahne olacak, Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşmada VAR hakemi olarak Volkan Bayarslan görev yapacak.

İşte 11'ler...

Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Serdar, Osayi, Ferdi, Crespo, Zajc, İrfan, Rossi Mert Hakan, Serdar

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Berkan, Babel, Kerem, Gomis

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 56 puan yazdırdı. Sarı-lacivertli takım, haftaya Konyaspor'un 2 puan gerisinde 3. sırada girdi.

Ligde oynadığı 31 maçın 11'ini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 12'sinden mağlup ayrılan Galatasaray ise 41 puanla 13. basamakta yer aldı.