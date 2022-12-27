CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Hatayspor

27 Aralık 2022 Salı, 19:03

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Hakem Sarper Barış Saka'nın yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak. Mücadelede VAR hakemi olarak Hakan Ceylan görev yapacak.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, oynadığı 14 maçta topladığı 29 puanla haftaya ikinci sırada giriyor. Hatayspor ise topladığı 15 puanla ligin 14. sırasında yer alıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, King, Batshuayi

Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak Ö, Samuel, Aabid, Onur, Ruben, Saba, Ayoub, Ze Luis

EKSİKLER

Fenerbahçe'de Crespo cezası nedeniyle kadroda yer almazken sakatlığı bulunan Joao Pedro da Hatayspor maçında yer almayacak.

Sakatlıkları bulunan diğer isimler Ezgjan Alioski, Nazım Sangare, Luan Peres ve Arda Güler'ın durumları ise maç saatinde netlik kazanacak.

FENERBAHÇE 2 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Haftasonunda liderliği kaptıran Fenerbahçe, yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Ligde son 2 maçında sırasıyla Giresunspor ve Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe, Hatayspor karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor.

VOLKAN DEMİREL FENERBAHÇE'YE KAYBETMEDİ

17 yıllık Fenerbahçe kariyerinin ardından teknik direktörlüğe adım atan Volkan Demirel, eski takımına karşı çıktığı 2 maçı da kaybetmedi.

Teknik direktörlüğe adım attığı Karagümrük'ün başında Fenerbahçe'ye karşı oynadığı iki maçtan da beraberlikle ayrılan teknik direktör Volkan Demirel, bu karşılaşmadan da puanlar almaya çalışacak.

FERDİ CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Hatayspor maçında sarı kart göremesi halinde cezalı duruma düşecek.

Sarı lacivertlilerin en istikrarlı oyuncularından olan Ferdi Kadıoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Milli futbolcu Hatayspor maçında kart görürse Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

HATAYSPOR'DA VOLKAN DEMİREL ETKİSİ

Süper Lig'in ilk 6 haftasında galibiyet alamayan Hatayspor, Volkan Demirel'in takımın başına geçmesiyle çıkışa geçti.

Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünde 8 maça çıkan Hatayspor, 4 galibiyet alarak toplam 15 puanla ligin 14. sırasında bulunuyor.