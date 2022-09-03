CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu!
Süper Lig'in 5. haftasında Portekizli hoca Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, kendi sahasında teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor'u ağırlayacak. Saat 21:45'te başlayacak karşılaşmadaki tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maçın VAR koltuğunda Özgüç Türkalp oturacak. AVAR'da ise Hakan Ceylan görev alacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Szalai, Peres, Ferdi, Crespo, Arao, Alioski, İrfan Can, Joao Pedro, King
Yukatel Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan, Mensah, Thiam, Gavranovic
Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 3 maçında 13 gol atan sarı-lacivertliler, geçen hafta ise deplasmanda Arabam.com Konyaspor'a 1-0 yenilmişti.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Kayserispor'u mağlup ederek Konyaspor yenilgisini unutturmayı hedefliyor.
Fenerbahçe, haftaya 7 puan ve averajla 5. sırada girdi.
EKSİKLER
Fenerbahçe'de Valencia, kart cezası nedeniyle Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlığı devam eden Nazım Sangare de maç kadrosunda yer alamayacak. Sakatlığı sebebiyle sezon başından beri takımdan ayrı kalan Serdar Aziz'in ise tedavisi tamamlandı. Tecrübeli stoper, Jorge Jesus'un görev vermesi halinde kadroda yer alabilecek.
Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Mustafa Pektemek, Ali Karimi, Emrah Başsan ve kaleci Cenk Gönen maç kadrosunda yer alamayacak.
53. KARŞILAŞMA
Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de 53. kez karşılaşacak.
İki takım arasında ligde oynanan 52 müsabakada Fenerbahçe 32, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 11 maç da berabere sonuçlandı.
Sarı-lacivertli takım 116 kez fileleri havalandırdı, sarı-kırmızılı ekip ise 53 gol kaydetti.
İSTANBUL'DA 25. MAÇ
Fenerbahçe ile Kayserispor, İstanbul'da 25. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan 24 lig maçında sarı-lacivertliler 18, sarı-kırmızılılar ise 3 galibiyet aldı. Üç karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe'nin 65 golüne, Kayserispor 30 golle karşılık verdi.
Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.
TARİHE GEÇEN SONUÇLAR
Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.
Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan müsabakada da 7-0 galip gelerek lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.
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