CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 0-0 Roma | UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Hafta Mücadelesi

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşıyor.
Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayan müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetiyor. Manzano'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Diego Barbero ile Guadalupe Porras Ayuso yapıyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Brown, İsmail, Kante, Bartuğ, Kerem, Greenwood, Muriqi.
Roma: Svilar, Hermoso, N'Dicka, Mancini, Rensch, Wesley, Cristante, Kone, Soule, Dybala, Malen.
Canlı | Fenerbahçe 0-0 Roma
1' Karşılaşmada ilk yarı başladı. Başarılar Fenerbahçe...