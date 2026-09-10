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CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 0-0 Roma | UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Hafta Mücadelesi

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 0-0 Roma | UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Hafta Mücadelesi

10.09.2026 18:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 0-0 Roma | UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Hafta Mücadelesi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında Roma ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşıyor.

Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayan müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetiyor. Manzano'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Diego Barbero ile Guadalupe Porras Ayuso yapıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Brown, İsmail, Kante, Bartuğ, Kerem, Greenwood, Muriqi.

Roma: Svilar, Hermoso, N'Dicka, Mancini, Rensch, Wesley, Cristante, Kone, Soule, Dybala, Malen.

Canlı | Fenerbahçe 0-0 Roma

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı. Başarılar Fenerbahçe...

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