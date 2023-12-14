CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 0-0 Spartak Trnava

Yayınlanma: 14.12.2023 - 20:16

Güncelleme: 14.12.2023 - 20:46

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında bugün Slovakya'nın Spartak Trnava ekibiyle sahasında karşılaşıyor.

Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayan müsabakayı, Kuzey Makedonya Futbol Federasyonundan hakem Aleksandar Stavrev yönetiyor. Stavrev'in yardımcılıklarını ise Goce Petreski ve Ante Culjak yapıyor.

GALİP GELİRSE TURLAYACAK

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde elemeler ve grup maçlarında bu sezon boy gösterdiği ilk 9 maçta rakiplerini mağlup eden Fenerbahçe, son 2 mücadelesinden ise mağlup ayrıldı. Grupta 9 puanı bulunan sarı-lacivertli takım, önce Bulgaristan deplasmanında Ludogorets'e 2-0, ardından Danimarka'da Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olarak grupta üçüncü sıraya geriledi.

İlk iki sırada bulunan Nordsjaelland ve Ludogorets, Bulgaristan'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı yenmesi durumunda gruptan çıkacak.

Ludogorets-Nordsjaelland mücadelesinin berabere bitmesi durumunda Fenerbahçe, alacağı galibiyetle grubu lider olarak da tamamlayabilecek.

OLASI BERABERLİK DURUMU

Sarı-lacivertli takım, rakibi karşısında olası beraberlikte ise grup ikinciliği için Ludogorets'in Nordsjaelland'e yenilmesini bekleyecek.

Ligde 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Spartak Trnava ise bu sezon Avrupa'daki son maçına Kadıköy'de çıkacak.

Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında Trnava deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönmüştü.

İŞTE 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

Spartak Trnava: Takac; Kostrna, Duric, Kosa, Sulek; Zeljkovic, Bukota, Bernat; Azango, Ofori, Duris

CANLI ANLATIM | FENERBAHE 0-0 SPARTAK TRNAVA

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.