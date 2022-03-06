CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Trabzonspor (19.00)

06 Mart 2022 Pazar, 17:31

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında lider Trabzonspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u da yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 46 puan ve averajla 4. sırada girdi.

Ligde 66 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 14 puan önünde (Konyaspor maçını dün oynadı) lider durumda bulunan ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalayan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

FENERBAHÇE ÜSTÜN

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 48 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 7 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe, 97 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 129 maçtan 49'unu kazandı, bordo-mavili takım ise 42 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Sarı-lacivertlilerin toplam 163 golüne, Trabzonspor 145 golle cevap verdi.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Serdar Aziz, Kim, Osayi, Crespo, Mert Hakan, Zajc, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius