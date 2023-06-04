CANLI ANLATIM: Galatasaray 1-0 Fenerbahçe

Yayınlanma: 04.06.2023 - 17:58

Güncelleme: 04.06.2023 - 19:31

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray ile ikincilik yarışını sürdüren Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayan sezonun son derbisini hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturuyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Toreira, Berkan, Barış, Zaniolo, Kerem, Icardi

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Arda Güler, Diego Rossi, Enner Valencia, Michy Batshuayi

Canlı | Galatasaray 1-0 Fenerbahçe

28' GOL | Zaniolo, Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydediyor.

23' Nicolo Zaniolo, sağdan ceza sahasına girmek istedi ama kalabalık Fenerbahçe savunmasını geçemedi.

21' Barış Alper rakibinin sağından atıp soluna geçti. Ortasını yaptı ama Fenerbahçe savunması karşıladı.

20' Enner Valencia, soldan ceza sahasına girmek istedi ama savunmayı geçemedi.

18' Sacha Boey'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Zaniolo hareketlendi. Szalai geçit vermedi. Galatasaraylı oyuncular penaltı beklese de hakem oralı olmadı.

17' Galatasaray'ın orta alanda kazandığı serbest vuruşu Kerem ortaladı. Szalai uzaklaştırdı.

16' Hızlı gelişen Galatasaray atağında Barış Alper yay üzerinden vuruşunu yaptı. Kaleci Irfan Can çıkardı.

14' Valencia'nın tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.

13' Sağlık görevlileri Valencia için oyun alanına geldi.

12' Victor Nelsson, Valencia'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

12' Kerem'in kullandığı serbest vuruş kaleci İrfan Can'da kaldı.

11' Kerem, Luan Peres'in müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaray kritik bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

11' Galatasaray'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunu Kerem ortaladı. Savunma topu uzaklaştırdı.

10' Kerem ile Zaniolo'nun duvar pasında Kerem karşı karşıya kalmak istedi ama Samet'ten kritik hamle geldi.

9' Valencia'nın sağdan ceza sahasına çevirdiği topa hiçbir arkadaşı dokunamadı.

8' Torreira, savunma arkasına hareketlenen Zaniolo'yu gördü ama top hızlı.

7' Savunma arkasına atılan topa Barış gelişine vurmak istedi ama Szalai son anda araya girdi.

6' Kerem'in kullandığı köşe vuruşunu savunma karşıladı. Dönen topa Kazımcan gelişine vurdu ama top üstten dışarı gitti.

5' Barış'ın içeri çevirdiği top savunmaya çarpıp kaleye yöneldi. İrfan Can son anda kornere çeldi.

3' Valencia, rakip yarı alanda Nelsson'a faul yaptı. Sonrasında itişmeler yaşandı. Şimdi ortam sakinleşti ve oyun yeniden hareketlendi.

2' Uzun kullanılan taç atışında Valencia ceza sahası içinde vurdu. Savunmaya çarpan top Muslera'da kaldı.

2' Fenerbahçe'nin soldan kazandığı köşe vuruşu paslaşarak kullanıldı ama Galatasaray savunması araya girdi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Ligde geride kalan 36 haftada 26 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 82 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde girerek şampiyonluğu garantiledi.

Sarı-lacivertliler ise 24 galibiyet, beşer beraberlik ve yenilgiyle 77 puan elde etti. Şampiyonluk hasreti 9 sezona çıkan Fenerbahçe, ikincilik mücadelesi için Beşiktaş ile çekişiyor.

EKSİKLER

Galatasaray cezalı Zaniolo'nun da dönüşüyle derbiye tam kadro çıkacak.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel'in maç kadrosunda olması beklenmiyor. Öte yandan hazır olmayan Altay Bayındır da maç kadrosunda olmayacak.

DERBİDEN SONRA KUPA TÖRENI

Şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, derbiden sonra kupasına kavuşacak.

Karşılaşmanın ardından Nef Stadı'nda kupa töreni düzenlenecek. Tarihinin 23. Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, maçtan sonra kurulacak podyumda zaferini kutlayacak.

SEZON İKİ TAKIM İÇİN KAPANIYOR

Sezonun son derbisiyle iki takım için de sezon tamamlanmış olacak.

Ligde son haftada Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe'nin ise Gaziantep FK ile karşılaşması gerekiyordu.

İki takımın da 6 Şubat'ta Kahramanmaraşlı merkezli depremler nedeniyle ligde çekilmesiyle Galatasaray ve Fenerbahçe son haftayı maç yapmadan geçirecek ve 3-0 hükmen galibiyet alacak.

397. KEZ DERBİ HEYECANI

Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 397. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 396 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 126 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 493 golle karşılık verdi.

LİGDE 132. SINAV

Galatasaray ile Fenerbahçe, 65. sezonu oynanan lig tarihinde 131 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-36 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 127 gol kaydetti.

SON 10 RESMİ MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 5'i berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 3, Fenerbahçe ise 2 kez galip gelebildi.

Söz konusu 10 derbide Galatasaray 11, Fenerbahçe ise 8 kez fileleri havalandırdı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI GALATASARAY

Galatasaray son 2 haftasına girilen Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Ligde çıktığı 33 müsabakada kalesinde 27 gol gören Galatasaray, ligin en iyi savunma yapan takımı olarak dikkati çekiyor.