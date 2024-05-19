CANLI ANLATIM: Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Derbiyle ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayan maçı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, Djiku, Fred, Szymanski, Mert Hakan, Dusan Tadic, Michy Batshuayi.
Canlı | Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
45' Derbide ilk yarı sona erdi.
45' İlk yarının sonuna 5 dakika ilave edildi.
41' Hızlı çıkan Fenerbahçe'de Mert Hakan sağ çaprazdan ceza sahası içine ortaladı. Bomboş durumdaki Fred'in tek vuruşu direğin dibinden dışarıya gitti.
40' Mert Hakan'ın tekrar kullandığı köşe vuruşunda Lucas Torreira topu uzaklaştırdı. Atağın devamında Fred'in uzaktan vuruşu kaleyi bulmadı.
39' Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası içine ortasında Mauro Icardi'nin ters kafa vuruşu direğin yanından kornere gitti.
38' Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda Victor Nelsson topu uzaklaştırdı.
37' Bu dakikada saha içi ve tribünler arasında tansiyon oldukça arttı.
36' Sol kanattan hızlı gelen Fenerbahçe'de Ferdi, Tadic'e pasını verdi. Tadic bekletmeden içeriye ortaladı ancak top Nelsson'dan kornere gidiyor.
35' Serbest vuruşu kullanan Ziyech'in ceza sahası içine ortasında Barış Alper Yılmaz'ın bomboş durumdaki kafa vuruşu kalenin üstünden dışarıya gitti.
34' Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, rakibine yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü.
28' Mauro Icardi ile paslasan Hakim Ziyech şut açısı ararken ceza yayı üstünde yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.
25' Karşılaşmada ilk 25 dakika içinde Fenerbahçe'nin 4 şutu bulunurken, Galatasaray henüz rakip kaleye şut çekemedi.
24' Djiku oyun alanını terk etti. Galatasaray serbest vuruşla oyuna yeniden başladı.
23' Hızlı çıkmak isteyen Galatasaray'da Lucas Torreira orta alanda Djiku'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, Ganalı oyuncuya iki sartı kartını gösterek kırmızı kartını çıkardı.
22' KIRMIZI KART | Djiku ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek Fenerbahçe'yi 10 kişi bırakıyor.
16' Szymanski'nin pasında Mert Hakan'ın bekletmeden ortaladı. Michy Batshuayi topa dokunamadı.
15' Köhn'ün koşu gösteren Barış Alper Yılmaz'a pasında Çağlar Söyüncü'nün araya girip uzaklaştırdığı top son olarak Barış Alper'e çarparak auta gitti.
13' Pozisyonun ardından yaşanan tartışmada Arda Kardeşler, Osayi ve Barış Alper Yılmaz'a da sarı kart gösterdi.
12' Galatasaray'da topsuz alanda Lucas Torreira yerde kaldı. Alexander Djiku sarı kart gördü.
11' Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın Szymanski'ye yaptığı harekete hakem Arda Kardeşler faul düdüğü çaldı.
10' Hakim Ziyech'in savunma arkasına koşu gösteren Torreira'ya pasına Djiku müdahale etti.
9' Tadic'in pasında sol kanattan topu sürükleyen Ferdi, ortadaki Michy Batshuayi'yi düşündü ancak istediği gibi orta açamadı. Kale vuruşu Galatasaray'ın.
8' Karşılaşma oldukça sert başladı. Sık sık iki takım lehine de faul düdükleri çalınıyor.
7' Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı kornerde Torreira ön direkte topu uzaklaştırdı.
6' Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan ortasında Derrick Köhn'ün kafayla uzaklaştırmak istediği top kornere gitti.
5' Ev sahibi ekipte Mertens, rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
3' Galatasaray'da Ziyech, sağ kanat çizgisinde Ferdi'den sıyrılmak isterken rakibine faul yaptı.
2' Mert Hakan Yandaş'ın ortasında Köhn'ün uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Ferdi'nin ceza sahası dışından şutu farklı şekilde dışarıya gitti.
1' Derbide ilk düdük çaldı.
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