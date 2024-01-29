CANLI ANLATIM: Galatasaray 0-0 Gaziantep FK

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2024 - 19:01
CANLI ANLATIM: Galatasaray 0-0 Gaziantep FK
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

RAMS Park'ta oynanan müsabaka, saat 20.00'de başladı. Karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalıyor. VAR hakemi olarak ise Mustafa Öğretmenoğlu görev yapıyor. Maç BeIN Sports 1'den yayınlanıyor.

11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Gaziantep FK: Nita, Mbakata, Arda, Ertuğrul, Djilobodji, Jevtovic, Furkan, Maxim, Sorescu, Markovic, Dragus.

CANLI ANLATIM | Galatasaray 0-0 Gaziantep FK 

10' Markovic'in pasında Arda süratle ceza sahasına doğru ilerledi. Arda tekrar sağ kanattan hareketlenen Markovic'e düşündü ancak pası çok hızlı. Galatasaray kale vuruşu kullanacak.

8' Sol kanattan bindiren Barış Alper rakibinden sıyrılıp sağına çekti. Pas verecek gibi yapıp yakın kale direğini düşünen Barış Alper'in şutu yan ağlarda kaldı.

7' Kerem Aktürkoğlu'nun aradan Icardi'ye vermek istediği pasa savunma ayak koydu.

4' DİREK! Dries Mertens'in ceza sahası içine yaptığı ortada Mauro Icardi'nin kafa vuruşu üst direkten dışarı gitti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.


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