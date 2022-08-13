CANLI ANLATIM: Galatasaray 0-0 Giresunspor

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 20:47

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Bitexen Giresunspor ile karşılaşıyor.

Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başladı. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor.

Canlı | Galatasaray 0-0 Giresunspor

14' Yunus Akgün'ün pasında Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içinde dönerek sol ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak kaleci Onurcan Piri sağına giden topu uzanarak kornere çelmeyi başarıyor.

13' Hayrullah Bilazer'in sağ kanattan ortasında Sacha Boey kafayla topu ceza alanı dışına uzaklaştırıyor.

5' Kaleyi cepheden gören noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanmak için topun başına Sergio Oliveira geçiyor. Sergio Oliveira'nın sağ ayağıyla yaptığı etkili vuruşta top üst direkten geri dönüyor.

4' Vukan Savicevic'in sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Fernando Muslera iki hamlede topa sahip oluyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, van Aanholt, Midstjö, Oliveira, Emre A., Yunus, Kerem, Seferovic

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Sergen, Perez, Alper, Traore, Mejia, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic

Geçen sezonu 13. sırada tamamlayarak tarihinin en kötü sıralamasını yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yenerek başladı.

Ligde geçen sezondan gelen 16 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Akdeniz temsilcisi karşısında son dakikalarda gelen golle moral bulan Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkacak.

Bitexen Giresunspor ise ilk haftada Adana Demirspor'a 3-2 yenilmişti.

15. RANDEVU

Galatasaray ile Giresunspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 kez sahadan galip ayrılırken, 3 kez de yeşil-beyazlılar rakibini mağlup etti. 5 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray'ın 20 golüne, Giresunspor 12 golle karşılık verdi.

Geçen sezon ligin ilk yarısında Giresun'da oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmış, İstanbul'daki mücadeleden de Giresunspor 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı.

BU SEZON LİGDE İLK KEZ İÇ SAHADA

Galatasaray, Giresunspor maçıyla Süper Lig'de bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkacak. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon ligde oynadığı 19 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 33 puan topladı. Aslan bu müsabakalarda 31 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.

Galatasaray'da Leo Dubois ile Omar Elabdellaoui, sakatlıklarından dolayı Giresunspor maçında oynamayacak.

Galatasaray'ın yeni transferleri Belçikalı futbolcu Dries Mertens ve Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, bu hafta takımla çalışmalarda yer aldı. İki futbolcu, Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk maçlarına sarı-kırmızılı taraftarların önünde çıkacak.