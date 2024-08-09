Yayınlanma: 09.08.2024 - 19:57

Güncelleme: 09.08.2024 - 21:21

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor. RAMS Park'ta yapılacak sezonun açılış maçı, saat 21.00'de başladı.

MHK'nin yaptığı atamaya göre mücadelenin orta hakemi Turgut Doman olacak. Doman'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Candaş Elbil yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Burak Pakkan görev yapıyor. Galatasaray - Hatayspor maçının VAR hakemi Halil Umut Meler oldu.

Süper Lig'de geçen sezonu 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yeni sezona üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluk için mücadele edecek.

Hatayspor ise 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen takımlardan oldu. Geçen sezon maçlarını Hatay dışında oynamak zorunda kalan Akdeniz temsilcisi, sezonu 41 puanla 15. sırada tamamladı.

11'LER

Galatasaray: Muslera, Dubois, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Massanga, Lamine, Rui Pedro, Funsho, Joelson, Carlos

CANLI ANLATIM | Galatasaray 0-0 Hatayspor

19' Dries Mertens'in kullandığı kornerde ceza yayına seken top Köhn'ün önünde kaldı. Alman sol bekin kaleye şutu savunmadan kornere gitti.

16' Ziyech'in ceza sahası içine ortasında yaşanan karambolde Hatayspor savunması Torreira'ya şut şansı vermedi.

13' Mertens'in sol kanada pasında Barış Alper Yılmaz'ın almak istediği topu Chandrel Massanga kayarak müdahaleyle taca yolladı.

11' YİNE ERCE! Yine tehlikeli gelen Galatasaray'da ceza sahası içinde topla buluşan Mauro Icardi'nin sert şutunu Erce iki hamlede güçlükle kurtardı.

9' KAÇTI! Torreira'nın kaptığı topta Hakim Ziyech karşı karşıya kaldı. Ziyech'in kaleciyle karşı karşıya vuruşunda kaleciden seken topu savunma uzaklaştırmayı başardı.

7' Leo Dubois'in sağ kanattan ceza sahası içine ortasını Erce Kardeşler kontrol etti.

5' Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası içinde topu alan Mertens'in kale ağzına çevirdiği top Erce'de kaldı.

2' Icardi'nin pasında topu alan Derrick Köhn'ün ortası doğrudan oyun alanının dışına gitti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.