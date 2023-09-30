Yayınlanma: 30.09.2023 - 18:24

Güncelleme: 30.09.2023 - 19:33

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

Galatasaray, ligde çıktığı 6 maçtan 5 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Hanesine 16 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı 6 maçın birini kazanan, üçünde berabere kalan ve ikisini kaybeden MKE Ankaragücü ise topladığı 6 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER

Galatasaray

Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Sanchez, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

Ankaragücü

Bahadır, Hanousek, Mujakic, Radakovic, Hayrullah, Morutan, Djokanovic, Kaan, Rodrigues, Bajic, Cephas

CANLI ANLATIM | Galatasaray 0-0 MKE Ankaragücü

30' Sol kanattan içeriye çevrilen topta Kerem Aktürkoğlu'nun kafası dışarı gitti.

20' MUSLERA! Ankaragücü'nün kullandığı köşe vuruşunun devamında Morutan direkt kaleyi denedi. Muslera parmak uçlarıyla topu kurtardı.

10' Mert Çetin, sakatlanan Uros Radakovic'in yerine oyuna dahil oldu.

7' İki rakibinden birden sıyrılan Zaha şutunu çekti, kaleci Bahadır topu kornere yolladı.

4' Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı serbest vuruşu kaleci Bahadır çok şık uzadı ve kornere yolladı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

EKSİKLER

Galatasaray'da tek eksik Kazımcan Karataş.

Ankaragücü'nde ise Ali Sowe, Tolga Ciğerci ve Stelios Kitsiou'nun maç kadrosunda yer alamayacağı açıklandı.

MORUTAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Sarı-lacivertlilerin Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan, eski takımına karşı mücadele edecek.

Sezon öncesi kampını Galatasaray'la geçiren, hatta UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 maça çıkan Morutan, eski takımına ilk kez rakip olacak.

Morutan, Galatasaray'da toplam 36 maçta forma giyip 3 gol atmıştı.

103. KARŞILAŞMA

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 103. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan 102 lig maçında Galatasaray'ın galibiyet sayısında 64'e 19 gibi büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 maçta ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın ligde attığı 212 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 89 golle karşılık verebildi.