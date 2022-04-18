Canlı Anlatım: Galatasaray 0-0 Yeni Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. 20.30'da başlayan mücadeledeki tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Nef Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmada hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalıyor.
Canlı | Galatasaray 0-0 Yeni Malatyaspor
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 41 puan topladı.
Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise sezonun geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 22 mağlubiyet sonucunda 20 puan elde etti.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere bitmişti.
10. RANDEVU
Galatasaray ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 10. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce yapılan 9 lig maçında sarı-kırmızılılar 5, sarı-siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray'ın attığı 12 gole, Yeni Malatyaspor 6 golle karşılık verdi.
GALATASARAY SON 6 MAÇTA YENİLMEDİ
Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynadığı son 6 lig maçında mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı ekip, Malatya temsilcisiyle oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanıp 2'sinde berabere kaldı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Omar, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Babel, Erick Pulgar, Kerem Aktürkoğlu, Halil
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Philip, Campi, Buğra, Mustafa, Kenan, Azubuike, Tetteh, Donsah, Karim, Dicko
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