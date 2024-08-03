CANLI ANLATIM: Galatasaray 0-1 Beşiktaş
Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, 18. Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Saat 20:45'te başlayan mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş arasında oynanıyor.
Süper Kupa mücadelesi, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılıyor. Zorlu müsabaka, 20.45'te başladı.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği Turkcell Süper Kupa maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Semih, Immobile.
Canlı | Galatasaray 0-1 Beşiktaş
5' Gabriel Paulista savunma arkasına göndermek istediği topta savunmanın kontrolünde Muslera topu kontrolü etti.
4' Sağ kanatta topla buluşan Rashica topu sürüklemek istedi ancak Köhn araya girerek topu uzaklaştırdı.
2' Savunma arkasına atılan topta Nelsson'un hatasından faydalanan Ciro Immobile karşı karşıya pozisyonda Muslera'yı mağlup etti ve Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı.
1' GOL | Ciro Immmobile Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
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