CANLI ANLATIM: Galatasaray 0-5 Beşiktaş

Yayınlanma: 03.08.2024 - 19:28

Güncelleme: 03.08.2024 - 22:40

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş arasında oynanıyor.

Süper Kupa mücadelesi, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılıyor. Zorlu müsabaka, 20.45'te başladı.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği Turkcell Süper Kupa maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Semih, Immobile.

Canlı | Galatasaray 0-5 Beşiktaş

90' GOL | Mustafa Hekimoğlu Beşiktaş'ın beşinci golünü kaydetti.

90' GOL | Rafa Silva, Beşiktaş'ın dördüncü golünü kaydetti.

88' Mustafa Hekimoğlu'nu savunma arkasında düşüren Nelsson, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

87' KIRMIZI KART | Galatasaray'da Victor Nelsson kırmızı kart gördü.

85' Beşiktaş'ta Onur ve Mustafa oyunda. Immobile ve Rashica oyundan alındı.

82' Kalecinin sağına çok sert bir vuruş yapan Immobile, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

80' GOL | Ciro Immobile penaltıdan bulduğu gol ile Beşiktaş'ı 3-0'lık üstünlüğe taşıdı.

79' Ceza alanına giren Gedson Fernandes, Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

75' Galatasaray'da Lucas Torreira'nın yerine Wilfried Zaha oyuna girdi.

73' Gedson Fernandes ile Barış Alper Yılmaz arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Hakem Atilla Karaoğlan, iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

68' Sağ kanattan çizgiye inen Yunus Akgün'ün yerden ortasını kaleci Mert Günok kontrol etti.

67' Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un yerine Jean Onana oyuna dahil oldu.

65' Sağ kanattan çizgiye inen Barış Alper'in içeri çevirdiği topa Icardi vuruşunu yaptı ancak kaleci Mert, rahat kontrol etti.

64' Beşiktaş yine etkili geldi! Gedson'un taşıdığı topu sağ çaprazda kontrol eden Rafa'nın vuruşu, kaleci Muslera'da kaldı.

60' Galatasaray'da Yunus Akgün ve Kerem Demirbay oyunda. Berkan ile Ziyech kenara geldi.

55' İlk golde Immobile'ye asist yapan Jonas Svensson, Beşiktaş'ın iki golüne de direkt olarak katkı yapmış oldu.

54' Sağ kanattan Rashica'nın yaptığı yerden ortada Rafa topukla topu içeri çevirmek istedi, seken topta Jonas Svensson'un gelişine vuruşu ağlarla buluştu.

53' GOL | Svensson, Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydetti.

49' Galatasaray etkili geldi! Barış Alper'in pasında Batshuayi'nin gelişine vuruşunu kaleci Mert ayakları ile kurtardı.

48' Beşiktaş'ta Ciro Immobile, Barış Alper'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Galatasaray'da ikinci devre öncesi Barış Alper Yılmaz ve Michy Batshuayi oyuna girdi. Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu kenara geldi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.

41' Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Ciro Immobile'ye yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.

38' Hızlı gelişen Beşiktaş hücumunda Gedson'un pasıyla Rafa savunma arkasına sarktı ancak pas çok hızlı.

36' Sağ kanatta topla buluşan Berkan, yerden bir orta yapmak istedi, top savunmada kaldı.

33' Galatasaray gole çok yaklaştı! Mertens'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan ve direkt şutunu çeken Ziyech'in vuruşu savunmadan sekip taca gitti.

32' Hücuma katılan Paulista'nın uzak köşede bulunan Semih'e yaptığı ortayı Muslera kontrol etti.

31' Galatasaray'da üst üste yapılan pas hatalarının ardından teknik direktör Okan Buruk çok sinirlendi.

30' Maçın ilk 30 dakikasındaki tek isabetli şut, golü atan Ciro Immobile'den geldi.

25' Hızlı gelişen Beşiktaş hücumunda sağ kanatta topla buluşan Gedson topu kaybetti. Savunma hücumu savuşturdu.

23' Rafa'nın sağ kanattan kullandığı kornerde kafayı Al-Musrati vurdu, top üstten auta gitti.

22' Gol anı tam olarak 21. saniye olarak ölçülen Ciro Immobile, Mauro Icardi'ye ait olan Süper Kupa'daki en erken GOL rekorunun sahibi oldu.

21' Arthur Masuaku sol kanattan çizgiye inerek ortasını yapmak istedi, savunmadan seken top kornere çıktı.

20' Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Berkan Kutlu'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

19' Beşiktaş'ta Lucas Torreira itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

18' Muslera savunma arkasına uzun bir top göndererek Kerem'i görmek istedi, top doğrudan taca gitti.

17' Galatasaray'da Berkan Kutlu, Gedson Fernandes'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

16' Omar Colley, uzun pasla Ciro Immobile'yi savunma arkasına sarkıtmak istedi ancak ofsayt bayrağı havada.

15' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında sağ kanatta topla buluşan Rashica'nın ortası Köhn'e çarpıp taca çıktı.

14' Bu kez de Kerem Aktürkoğlu savunma arkasına sarkıp topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı yine havada.

13' Semih, orta alanda topla buluşup Rafa'yı savunma arkasına sarkıtmak istedi ancak top Galatasaray savunmasında kaldı.

12' Mauro Icardi savunma arkasında topla buluştu ve topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havada.

11' Orta alanda Mauro Icardi'yi düşüren Omar Colley, sarı kart gördü.

5' Gabriel Paulista savunma arkasına göndermek istediği topta savunmanın kontrolünde Muslera topu kontrolü etti.

4' Sağ kanatta topla buluşan Rashica topu sürüklemek istedi ancak Köhn araya girerek topu uzaklaştırdı.

2' Savunma arkasına atılan topta Nelsson'un hatasından faydalanan Ciro Immobile karşı karşıya pozisyonda Muslera'yı mağlup etti ve Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı.

1' GOL | Ciro Immmobile Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.