Canlı Anlatım: Galatasaray 2–0 Fatih Karagümrük

02 Nisan 2022 Cumartesi, 19:26

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 30 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 38 puanla 30. haftayı averajla 15. sırada tamamladı.

VavaCars Fatih Karagümrük ise ligde yaptığı maçların 12'sini kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 11'ini kaybetti. Kırmızı-siyahlı takım, elde ettiği 43 puanla 30. haftayı 9. sırada bitirdi.

Canlı | Galatasaray 2-0 Fatih Karagümrük

36' Galatasaray Alexandru Cicaldau ile gole yaklaşıyor. Galatasaray'ın sol taraftan yaptığı pres sonuç verince Ryan Babel'in pasında topla buluşan Alexandru Cicaldau ceza sahası çizgisinde yaptığı plase vuruşu sağ yan direğe çarparak dışarı gidiyor.



35' Kerem Aktürkoğlu sakatlığı sebebiyle oyundan çıkarken yerine Emre Kılınç maça dahil oluyor.

29' Ryan Babel'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Salih Dursun kafa vuruşu ile topu uzaklaştırıyor.



12' GOL | Galatasaray Ryan Babel'in attığı gol ile VavaCars Fatih Karagümrük karşısında skoru 2-0'a getiriyor. Sağ kanattan gelişen atakta Ryan Babel'in pasında ceza sahasına giren Alexandru Cicaldau çizgiye doğru inip yerden çevirdiği topta Ryan Babel gelişine sağ ayağıyla yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderiyor.

4' GOL | Galatasaray Bafetimbi Gomis'in penaltıdan attığı gol ile VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 1-0 öne geçiyor. Bafetimbi Gomis penaltı vuruşunda sağ üst köşeye yaptığı plase vuruşu ile topu ağlara gönderiyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Mustafa Muhammed ve Omar Elabdellaoui, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

Ülkesi Fransa'da geçirdiği koronavirüs sonrası karantina sürecini tamamlayan ve bugün İstanbul'a dönecek Sacha Boey'in de maçta oynaması beklenmiyor.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera ve Emre Kılınç da bugün kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev alamayacak.

GALATASARAY İLE FATİH KARAGÜMRÜK 16. RANDEVUDA

İki takım, ligde daha önce 15 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 9 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Dört mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Rekabette Galatasaray 28 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 13 golle karşılık verdi.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Taylan, Van Aanholt, Kerem, Babel, Gomis, Ömer, Berkan, Nelsson, Cicaldau, Marcao

Karagümrük: Viviano, Biraschi, Biglia, Emre Mor, Jimmy Durmaz, Bistrovic, Luckassen, Balkovec, S. Dursun, Pesic, A. Toure